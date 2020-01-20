《異動股》多間藥廠中標帶量採購，石藥升不足１％，東陽飆一成二

《經濟通通訊社２０日專訊》東陽光藥（０１５５８）現價升１２﹒９８％，報４７元；成

交約４７４萬股，涉資２﹒１９億元。

另外，石藥集團（０１０９３）現價升０﹒１１％，報１８﹒９４元；成交約９９５萬股，

涉資１﹒９０億元。

石藥集團公布，有３款產品於中國全國藥品集中採購招標中擬中選，雖然擬中選價格均低於

其各自於市場的現行售價，但認為該等產品於招標中成功中選將有助提高該等產品的銷量。

另外，東陽光藥公布，在國家組織藥品集中採購和使用聯合採購辦公室組織的第二批國家組

織藥品集中採購的投標中，３款產品中標，當簽訂採購合同後，將迅速提高其市場佔有率，擴大

相關產品銷售，收入結構也改善，對未來經營業績產生積極影響。

現時，恆生指數報２９０２８點，跌２８點或跌０﹒１０％，主板成交２４２﹒３９億元。

國企指數報１１４５２點，升３２點或升０﹒２８％。

上證綜合指數報３０７９點，升４點或升０﹒１４％，成交６８５﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１０９８２點，升２８點或升０﹒２６％，成交９７９﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥集團 （０１０９３） １８﹒９４元 升 ０﹒１１％

國藥控股 （０１０９９） ２８﹒４５元 跌 ２﹒２３％

中生製藥 （０１１７７） １１﹒９８元 升 ２﹒０４％

東陽光藥 （０１５５８） ４７﹒００元 升１２﹒９８％

平安好醫生（０１８３３） ６２﹒００元 升 ０﹒３２％

藥明生物 （０２２６９） １０７﹒００元 升 ０﹒９４％

翰森製藥 （０３６９２） ２９﹒１５元 升 ５﹒０５％

百濟神州 （０６１６０） １０３﹒６０元 升 ０﹒８８％

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