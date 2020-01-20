【武漢肺炎】上海加強對可疑病例篩查，暫未通報發現疑似武漢肺炎

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市衛健委宣布，上海市衛生健康部門

已成立專項工作組和專家組，及時制定針對武漢肺炎的各項應急措施和工作方案。目前全市各類

醫療機構已全面加強預檢分診和發熱門診的力量配置，規範開展對可疑病例的監測、篩查、診斷

治療和處置工作，保障市民健康和城市公共衛生安全。

截至目前，上海未通報發現疑似武漢肺炎的病例。

