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20/01/2020 10:50

【武漢肺炎】上海加強對可疑病例篩查，暫未通報發現疑似武漢肺炎

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市衛健委宣布，上海市衛生健康部門
已成立專項工作組和專家組，及時制定針對武漢肺炎的各項應急措施和工作方案。目前全市各類
醫療機構已全面加強預檢分診和發熱門診的力量配置，規範開展對可疑病例的監測、篩查、診斷
治療和處置工作，保障市民健康和城市公共衛生安全。
　　截至目前，上海未通報發現疑似武漢肺炎的病例。

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