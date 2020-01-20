【武漢肺炎】上海加強對可疑病例篩查，暫未通報發現疑似武漢肺炎

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市衛健委宣布，上海市衛生健康部門
已成立專項工作組和專家組，及時制定針對武漢肺炎的各項應急措施和工作方案。目前全市各類
醫療機構已全面加強預檢分診和發熱門診的力量配置，規範開展對可疑病例的監測、篩查、診斷
治療和處置工作，保障市民健康和城市公共衛生安全。
截至目前，上海未通報發現疑似武漢肺炎的病例。
|國際動態20/01/2020
「中東三寶」航空公司 續飛越兩伊
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】星展：多間虛擬銀行出現 本港金融科技蓄勢待發
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】Quantifeed：智能投資可提升回報率
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】彼易科技：傳統企業重視與初創合作 夥國泰拓市場
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】鄧淑明：智慧城市發展不應與個人私隱有衝突
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】第三屆金融科技大奬頒發61獎項 Quantifeed奪特別大獎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰