【駐京專電】工信部：持續推動基礎電信企業加大投資建５Ｇ網絡

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》工信部部長苗圩表示，要持續推動基礎電

信企業加大投資，穩步推進５Ｇ網絡建設。今年在國際電聯Ｒ１６標準正式確立之後，重點加快

獨立組網的網絡建設，只有獨立組網的方式才能更進一步顯現出５Ｇ的性能。

另外，大力探索面向行業的５Ｇ網絡架構，切實滿足各個不同行業的個性化需求。還要鼓勵

和支持地方政府積極出台有關支持政策，為５Ｇ網絡建設和發展提供便利條件。

苗圩並稱，中國一直秉持開放、合作、共享的理念，我們也願意繼續與全球產業界共同推動

５Ｇ產業發展。之前在５Ｇ標準制定過程當中，工信部搭建了一個試驗平台，包括高通、英特爾

、愛立信、諾基亞、三星等企業，跟中國的華為、中興、信科，在一個平台上大家開放合作，取

得了很好效果。



＊歡迎外企積極參與中國５Ｇ發展＊



下一步將一如既往的歡迎外資企業積極參與中國５Ｇ發展，工信部並希望跟海外的政府部門

、研究機構、企業，共同建立合作機制，共同研究如何防範５Ｇ安全性問題，這是大家共同的責

任，保證安全，推行發展。在安全問題上，中方反對把技術問題政治化，至於說推廣使用了中國

的產品就可能影響到國家安全，這個是言過其實，事實上也是不可能的。希望回到技術層面上，

跟更多國家研究如何趨利避害，如何使５Ｇ更好地服務於全人類。

