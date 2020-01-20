【駐京專電】工信部：特斯拉國產化降價，短期是壓力長期是機遇

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》工信部部長苗圩表示，特斯拉上海工廠是

中國第一家新能源汽車外商獨資企業，其快速建成投產彰顯了中國堅定營造國際化營商環境的決

心和意志。特斯拉新能源汽車國產化下線並下調價格，短期來看會給其他國內新能源汽車公司造

成壓力，但長遠來看，這也是新能源汽車發展的機遇，可以倒逼中國的汽車企業加大創新力度，

加快轉型的力度。總體來看，有助於中國汽車市場走向國際化。

