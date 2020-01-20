【駐滬專電】應勇：臨港新片區共簽約１６８個項目總投資逾八百億

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市長應勇今日在上海第１５屆人大第

三次會議閉幕記者會上表示，上海市政府為臨港新片區制定的５０條特殊支持政策已全部落地，

國家層面的相關配套政策也都在加快推進。他指出，臨港新片區掛牌５個月以來新設企業

４０２５家，共簽約１６８個項目，總投資超過８２１﹒９億元人民幣。今年是臨港新片區實施

的第一個整年，要加快推進，力爭盡快取得有顯示度、有影響力的實際效果。

