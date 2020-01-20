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即市新聞

20/01/2020 15:42

《美元走勢－羅明立》美元暫未擺脫區間震盪行情

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２２　　　１０９﹒９９　　　１１０﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１０１　　　１﹒１０８６　　　１﹒１０８８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３００９　　　１﹒２９８０　　　１﹒３００８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９６８５　　　０﹒９６５２　　　０﹒９６７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７０７　　　７﹒７６４６　　　７﹒７６６６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周美國公布的數據好壞參半，營建許可月率跌３﹒９％，總數亦減至
１４１﹒萬戶，都差過預期；但新屋開工卻按月大升１６﹒９％，年化總數達到１６０﹒８萬，
遠好於預期。１２月工業產出則跌０﹒３％，比預期跌０﹒２％差；但製造業產出則升０﹒２％
。數據雖然不一致，投資者卻對好消息作回應，美股三大指數再創新高，同時帶動美元回升至
９７﹒６０附近，暫時未擺脫區間震盪的行情。
　　非美貨幣受到美元反彈的影響而回軟，近期市場缺乏重要消息炒作，投資者入市以短炒為主
，而美元基本因素及股市做好仍然對匯價有支持作用，相信短期將繼續這格局，關注美匯指數
９７﹒５０╱９７﹒８０的表現。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１２４０　　　１﹒１０７５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９７０　　　１﹒３１２０　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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