《美元走勢－羅明立》美元暫未擺脫區間震盪行情

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒２２ １０９﹒９９ １１０﹒１５

歐元╱美元 １﹒１１０１ １﹒１０８６ １﹒１０８８

英鎊╱美元 １﹒３００９ １﹒２９８０ １﹒３００８

美元╱瑞郎 ０﹒９６８５ ０﹒９６５２ ０﹒９６７７

美元╱港元 ７﹒７７０７ ７﹒７６４６ ７﹒７６６６

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《美元走勢》上周美國公布的數據好壞參半，營建許可月率跌３﹒９％，總數亦減至

１４１﹒萬戶，都差過預期；但新屋開工卻按月大升１６﹒９％，年化總數達到１６０﹒８萬，

遠好於預期。１２月工業產出則跌０﹒３％，比預期跌０﹒２％差；但製造業產出則升０﹒２％

。數據雖然不一致，投資者卻對好消息作回應，美股三大指數再創新高，同時帶動美元回升至

９７﹒６０附近，暫時未擺脫區間震盪的行情。

非美貨幣受到美元反彈的影響而回軟，近期市場缺乏重要消息炒作，投資者入市以短炒為主

，而美元基本因素及股市做好仍然對匯價有支持作用，相信短期將繼續這格局，關注美匯指數

９７﹒５０╱９７﹒８０的表現。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２４０ １﹒１０７５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９７０ １﹒３１２０ １﹒２９００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

