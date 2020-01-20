【美伊衝突】中東３大航空公司續飛越兩伊，無意改道

伊朗擊落烏克蘭客機釀成１７６死的空難慘劇後，引起伊朗及伊拉克領空的安全爭議。惟海

灣地區３大航空公司卡塔爾航空、阿聯酋航空及阿提哈德航空，卻無意改道，堅持飛越兩伊領空

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卡塔爾航空行政總裁艾貝克（Ａｋｂａｒ ａｌ－Ｂａｋｅｒ）表示，伊朗為卡塔爾的重要

鄰國，該公司希望繼續為伊朗人民服務，因此，旗下航班將繼續飛往伊朗。

路透社引述分析人士指，海灣地區為往返歐洲及亞洲地區的主要中轉站，但海灣地區有大量

空域因軍事用途而禁止民航機飛行，故沒有替代路線可供選擇。《香港經濟日報》

