伊朗擊落烏克蘭客機釀成１７６死的空難慘劇後，引起伊朗及伊拉克領空的安全爭議。惟海
灣地區３大航空公司卡塔爾航空、阿聯酋航空及阿提哈德航空，卻無意改道，堅持飛越兩伊領空
。
卡塔爾航空行政總裁艾貝克（Ａｋｂａｒ ａｌ－Ｂａｋｅｒ）表示，伊朗為卡塔爾的重要
鄰國，該公司希望繼續為伊朗人民服務，因此，旗下航班將繼續飛往伊朗。
路透社引述分析人士指，海灣地區為往返歐洲及亞洲地區的主要中轉站，但海灣地區有大量
空域因軍事用途而禁止民航機飛行，故沒有替代路線可供選擇。《香港經濟日報》
20/01/2020 09:09
【美伊衝突】中東３大航空公司續飛越兩伊，無意改道
伊朗擊落烏克蘭客機釀成１７６死的空難慘劇後，引起伊朗及伊拉克領空的安全爭議。惟海
灣地區３大航空公司卡塔爾航空、阿聯酋航空及阿提哈德航空，卻無意改道，堅持飛越兩伊領空
。
卡塔爾航空行政總裁艾貝克（Ａｋｂａｒ ａｌ－Ｂａｋｅｒ）表示，伊朗為卡塔爾的重要
鄰國，該公司希望繼續為伊朗人民服務，因此，旗下航班將繼續飛往伊朗。
路透社引述分析人士指，海灣地區為往返歐洲及亞洲地區的主要中轉站，但海灣地區有大量
空域因軍事用途而禁止民航機飛行，故沒有替代路線可供選擇。《香港經濟日報》
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