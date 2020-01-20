英國王室宣布，哈里王子與夫人梅根將放棄殿下頭銜，僅保留薩塞克斯公爵及公爵夫人
的封號，哈里亦續為王室第六順位繼承人。
聲明指，哈里與梅根放棄殿下頭銜後，不再正式代表英女王，但兩人將繼續秉承英女王的價
值觀行事，亦會維持私人名義的贊助和組織。
另外，兩人過往花費２４０萬英鎊（約２５００萬港元）的主權撥款，翻新溫莎堡的浮若閣
摩爾宮（Ｆｒｏｇｍｏｒｅ Ｃｏｔｔａｇｅ）作住所，遭批評生活方式奢侈，聲明亦透露兩人
有意歸還這筆款項。《香港經濟日報》
20/01/2020 09:11
【國際要聞】哈里梅根棄殿下頭銜，僅保留公爵封號
英國王室宣布，哈里王子與夫人梅根將放棄殿下頭銜，僅保留薩塞克斯公爵及公爵夫人
的封號，哈里亦續為王室第六順位繼承人。
聲明指，哈里與梅根放棄殿下頭銜後，不再正式代表英女王，但兩人將繼續秉承英女王的價
值觀行事，亦會維持私人名義的贊助和組織。
另外，兩人過往花費２４０萬英鎊（約２５００萬港元）的主權撥款，翻新溫莎堡的浮若閣
摩爾宮（Ｆｒｏｇｍｏｒｅ Ｃｏｔｔａｇｅ）作住所，遭批評生活方式奢侈，聲明亦透露兩人
有意歸還這筆款項。《香港經濟日報》
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