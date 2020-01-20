【金融科技獎】１９間數碼港成員囊括２０獎，彰顯港金融科技地位

《經濟通通訊社２０日專訊》數碼港培育計劃的初創企業Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ奪得由《經

濟通》舉辦的「第三屆金融科技大獎」全場最高榮譽的「２０１９金融科技大獎」，突破過去兩

年由傳統金融機構獲獎的情況。

於今屆大獎中，共有１９間數碼港的金融科技社群成員，獲頒合共２０個獎項，橫跨人工智

能、大數據、區塊鏈方案、網絡安全、外匯╱電子支付方案、保險、信貸、交易系統，以及財富

投資與管理共九個組別，足證數碼港作為香港金融科技大本營的領導地位。

香港數碼港行政總裁任景信表示，數碼港作為本港金融科技推手，由培育人才、建構初創生

態圈，以至鼓勵傳統金融機構採納嶄新方案，一直全方位支持香港金融科技發展，很高興見證

１９間不同範疇的數碼港金融科技公司獲獎，顯示數碼港社群的金融科技企業，遍及整個產業鏈

的不同環節，足見數碼港金融科技集群的多樣性。

他續稱，數碼港培育計劃畢業的企業Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ勇奪「２０１９金融科技大獎」

，正好體現數碼港的金融科技初創業務發展日趨成熟，備受業界認可。數碼港將進一步與金融和

監管機構，以及其他持份者合作，為業界和市民帶來更多創新的金融科技應用方案，促進普及金

融。

Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ行政總裁兼聯合創辦人Ａｌｅｘ Ｙｐｓｉｌａｎｔｉ表示，十分榮

幸獲頒「２０１９金融科技大獎」及「傑出人工智能商用投資應用平台」，並感謝客戶、合作夥

伴、投資者及團隊的不懈支持。公司於２０１４年加入數碼港培育計劃並成為數碼港的社群成員

。數碼港在培育包括Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ在內的金融科技初創上一直扮演著重要的角色，連繫

整個金融科技生態圈，讓金融科技初創得以持續發展及推動創新。

