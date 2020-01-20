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即市新聞

20/01/2020 09:12

【本港樓市】農曆年前趕入市，十大屋苑連續兩個周末錄雙位數成交

　　《經濟通通訊社２０日專訊》農曆新年前最後一個周末，十大屋苑連續兩周成交保持雙位數
字。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，樓市小陽春氣氛未減，不少買家趁春節前積極睇樓，
並為入市早作部署，加上剛過去的周末市場欠缺大型全新盤登場搶焦點，二手市場交投表現仍然
不俗，反映置業剛需強勁。事實上，受惠中美貿易戰首階段協議達成，帶動股票市場表現，預期
隨著多個一手新盤稍後相繼推出，不少資金仍以物業為投資對象，料樓市小陽春可望持續。
　　據美聯物業分行統計，剛過去的周末日（１月１８日至１９日）十大二手藍籌屋苑錄得約
１３宗買賣成交，雖然按周減約１３﹒３％，仍維持雙位數水平。至於按１５大屋苑計算，周末
則錄得約２１宗買賣成交，按周上升３１﹒３％。
　　中原地產十大屋苑本周末錄得１２宗成交，較上周末１０宗升２０％，連升２周，創近１２
周新高，周末成交量連續２周達雙位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，買家
怕農曆新年後出現小陽春，遲買會貴，近日積極出價。陳永傑相信下周睇樓活動依然活躍，成交
暢旺。
　　另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄１１宗二手買賣個
案，與上周末（１月１１至１月１２日）的１１宗相同，按周持平。（ｃｌ）

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