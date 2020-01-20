【大灣區】調查：逾半企業擬２０２２年或之前在大灣區擴展業務

《經濟通通訊社２０日專訊》畢馬威、匯豐及香港總商會的聯合調查顯示，八成受訪者預計

未來三年大灣區經濟增速將較中國內地其他地區高，而且逾半（５２％）企業管理層表示計劃於

２０２２年或之前在大灣區擴展業務，顯示企業對大灣區發展的信心。

調查顯示，近四分之三（７３％）受訪管理層認為，拓展更大市場是企業計劃在大灣區投資

的主要推動力，五分之四的管理層預計，未來三年內大灣區的經濟增速將較中國內地其他地區高

，而近六成（５６％）受訪者預計其大灣區業務收入未來三年內至少有２０％的增長。



＊科技與創新產業料最能受惠於大灣區＊



在行業焦點方面，有５６％受訪者認為科技與創新產業最能受惠於大灣區，７９％來自科技

與創新產業的企業管理層認同這個觀點。該產業逾半受訪者（５３％）預計未來三年的業務收入

增長至少達３０％。金融服務業被視為第二個主要受惠板塊，４２％的受訪者認為該行業在大灣

區最能受惠。超過三分之一（３５％）的受訪者認為貿易與物流業是最能受惠於大灣區規劃的第

三個行業。

儘管大灣區具有巨大的長期發展潛力，受訪者指出要實現增長仍有不少挑戰。例如，近四分

之三（７３％）的受訪管理層認為對政策或監管措施的理解、不確定和不熟悉大灣區是其業務計

劃所面對的主要風險，這個比例高於２０１８年的６８％。（ｃｌ）

