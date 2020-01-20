【本港經濟】第四季失業率升至３﹒３％近三年新高，符合市場預期

《經濟通通訊社２０日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字，經季節性

調整的失業率由２０１９年９－１１月的３﹒２％上升至２０１９年１０－１２月的３﹒３％，

創近三年新高，符合市場預期。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於１﹒２％的水平。



＊建造業失業率上升＊



與去年９－１１月比較，在１０－１２月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不

一，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。就業不足率方面，下跌主要見於製造業，而上升則

主要見於餐飲服務活動業。

總就業人數由去年９－１１月的３８３﹒０６萬人，下跌至１０－１２月的３８１﹒７８萬

人，減少約１﹒２８萬人。同期的總勞動人口亦減少約１﹒４２萬人至３９４﹒１８萬人。同期

，失業人數（不經季節性調整）減少約１４００人，至１２﹒４萬人。就業不足人數方面，去年

１０－１２月的數字為４﹒７４萬人，與去年９－１１月的數字（４﹒６９萬人）大致相若。



＊消費及旅遊相關行業失業率維持５﹒２％＊



勞工及福利局局長羅致光博士評論最新失業數字時表示，由於經濟情況仍然疲弱，令勞工市

場進一步放緩。經季節性調整的失業率在去年１０－１２月上升０﹒１個百分點至３﹒３％，就

業不足率則維持於１﹒２％。總就業人數的按年跌幅進一步擴大。他預期，倘若整體經濟持續疲

弱，勞工市場在短期內將會面對更大壓力。政府會密切留意有關發展。

他指出，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的業務仍然低迷。這些行業

合計的失業率維持在５﹒２％，是三年以來的高位；就業不足率較上一個期間顯著上升，當中從

事餐飲服務活動的人士的就業不足率的升幅尤為明顯。這些行業的就業人數繼續錄得急劇的按年

跌幅。同時，建造業（尤其是當中從事樓房裝飾、修葺及保養的人士）的失業率較上一個期間明

顯惡化。（ｃｌ）

