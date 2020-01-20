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20/01/2020 14:50

【香港政情】劉江華：若會議內容不合法，政府人員可以離席

　　《經濟通通訊社２０日專訊》民政事務局局長劉江華出席立法會民政事務委員會會議後向傳
媒表示，對於大埔區議會及中西區區議會早前分別有民政事務專員在會議期間離場，他指出，即
若有會議內容不符合法例本身，政府人員都不適合在場。若在場的時候，有一些議員對官員，無
論是問責官員或者是公務員也好，進行辱罵的話，官員都可以離席。
　　他續指，專員有自己的判斷，政府部門自己亦有判斷，要看看那個動議，或當時會不會有人
有些侮辱，或是否符合法例等等，才會採取行動。（ｂｎ）

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