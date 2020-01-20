《小傳日記》疫情再添慮，好友感恐懼；失守兩萬九，後市怎樣走？

《小傳日記》上個禮拜五（１７日）花旗國魚缸再次破頂，今早（２０日）香江魚缸亦都高

開１１２點報２９１６９點。其後，獲大摩唱好嘅神州移動（００９４１）、神州聯通

（００７６２）同神州電信（００７２８）都彈起，帶動魚缸一下衝上２９１７４點飆１１７點

，再創出去年５月以來高位。惟周末武漢肺炎病例急增，加上春節臨近，「孖屐」憂慮疫情惡化

影響春節出遊，濠賭及航空佬急挫，拖累魚缸由升轉跌，最多蒸發２６１點報２８７９５點。最

終埋單報２８７９５點，跌２６０點或跌０﹒９０％，失守兩萬九，主板成交１１１５﹒９９億

銀變動不大。國企指數報１１３３１點，跌８８點或跌０﹒７７％。

Ａ場方面有醫藥佬撐市兩市造好。上證綜合指數報３０９５點，升２０點，升幅逾半個巴仙

。深證成份指數報１１１１５點，升１６１點，升幅近個半巴仙。兩市和計成交

６７９１﹒２３億元人仔增加近１２巴仙。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）隨市挫近１巴仙，報３９６銀；生發發（００３８８

）獲野村升「他屐」，升２毫，報２８０﹒２銀；友邦（０１２９９）亦趴低逾２巴仙，報８４

﹒７５銀；平保（０２３１８）盤中早段曾首破百元大關，收市倒跌１巴仙報９８﹒６５銀；建

行（００９３９）挫近２巴仙，報６﹒６５銀；傳大象（００００５）準備關閉更多米字國分行

，軟不足半巴仙，報５９﹒９５銀。



＊有藥廠中標藥佬係咁飆，利率無得降內房全動盪＊



有多間藥廠都中標帶量採購，其中包括東陽光藥（０１５５８）同石藥（０１０９３）各有

三款產品中標。東陽光藥全日起飛逾１９巴仙，報４９﹒６５銀。石藥埋單就跳高逾１巴仙，

報１９﹒１８銀。中生製藥（０１１７７）踢高近５巴仙，報１２﹒３２銀，仲係全場表現最好

嘅藍戰士添，勁！藥明生物（０２２６９）微升２亳子，報１０６﹒２銀。翰森製藥

（０３６９２）跳起逾３巴仙，報２８﹒６銀。

人行ＬＰＲ無好似如預期般下調，搞到神州磚頭佬失望太大，齊齊向下碌。龍湖集團

（００９６０）趴低近４巴仙，報３６﹒０５銀。華潤置地（０１１０９）撻低近３巴仙，

報３６﹒３銀。佳兆業集團（０１６３８）唔見近４巴仙，報３﹒９１銀。世房（００８１３）

折讓配股籌４７億元，全日縮水近８巴仙，報２９﹒６銀。碧桂園（０２００７）仆低逾２巴仙

，報１１﹒８銀。



＊武漢新病毒擴散睇唔通，飛機向下衝賭仔無陰公＊



神州武漢新型冠狀病毒肺炎病例擴散，短短兩日多咗１３６宗病例，仲多咗１個人死，拖累

今日賭仔股齊齊仆直。銀娛（０００２７）同金沙（０１９２８）最慘，幾乎全日喺度「爭」做

表現最差藍戰士，結果畀金沙「爭贏」咗，大跌近６巴仙，報４２﹒３５銀；銀娛都跪低逾５巴

仙報５８﹒８５銀。其他賭仔都唔好彩，澳博（００８８０）跌低超過６巴仙，報９﹒８３銀；

永利馬交（０１１２８）跌逾５巴仙，報１９﹒５６銀；美高梅（０２２８２）趴低６個半巴仙

，報１３﹒８銀；新濠國際（００２００）跌七毫半，報２０﹒７銀。梗係啦，孖屐驚影響賭收

呀嘛。

武漢嘅疫情通告雖然刪走咗「持續人傳人風險較低」嘅說法，但大家仍然憂慮，飛機股咪撞

正雷暴囉，國航（００７５３）跣最甘，跌７巴仙報７﹒２４銀；東航（００６７０）趴低近６

巴仙，報４﹒０３銀；南航（０１０５５）都挫５巴仙，報５﹒０７銀；北京首都機場（００６

９４）跌一毫七，報６﹒７５銀；屐飛（００２９３）滑低２巴仙，報１０﹒８２銀。



＊業務收入升電訊表現醒，手機出貨好５Ｇ嚟報到＊



神州去年電訊業務收入１﹒３萬億人仔，電訊業務總量同比增長１８巴仙，帶動神州三大電

訊營運商逆市走高。神州移動更俾大摩升評級，跳高近４巴仙，報６８﹒６５銀；神州電信亦揚

逾３巴仙，報３﹒３１銀；神州聯通漲近３巴仙，報７﹒３６銀；神州鐵塔（００７８８）都有

升逾１巴仙，報１﹒８２銀。

神州工信部指去年５Ｇ手機出貨量超過１３７７萬部，而德國方面又話希望華為幫佢建５Ｇ

網絡，５Ｇ佬齊齊彈起。京信通信（０２３４２）急彈升近１３巴仙，報２﹒８７銀；中通服（

００５５２）同長飛光纖光纜（０６８６９）急飆９巴仙，分別報６﹒２６銀同１７﹒７銀；中

興通訊（００７６３）揚１巴仙，報２９﹒７銀；摩比發展（００９４７）升超２巴仙，報１﹒

２１銀。請請！



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