《真知灼見－溫灼培》歐元內在潛力待發揮

《真知灼見》歐元區經濟或許談不上強勁，但謂已渡過最差情況就實不為過。當中其經濟亮

點是區內的貿易盈餘就一直保持在約２００億歐元的健康水平。最新１２月年通脹率亦有

１﹒３％並不算太低。１２月服務業ＰＭＩ亦高企５２﹒８指數點。至於最差的領域要是製造業

。差不多接近一整年也處盛衰分界線之下。加上其ＧＤＰ經濟增長也一直偏低，其第三季年增長

也只不過為１﹒２％。



２０１９年歐元區經濟強差人意是完全可以理解。中美貿易紛爭打擾了環球經濟增長步伐。

加上英國硬脫歐陰霾，歐元區經濟很難不受牽連。不過可想象，隨中美貿易重新進入蜜月期，假

如美國今年不把貿易矛頭指向歐洲，及伊朗如能避免與美國爆發戰爭。這樣，配合上現今歐元區

的極度寬鬆貨幣政策，實在有理由相信今年歐元區經濟可快速反彈，並為歐元匯價帶來支持。



特朗普一直謂要一個弱美元加快推動美國經濟助其大選。假使這是特朗普真的所需，理論上

他今年內就不應把貿易矛頭指向歐洲。就讓我們密切留意事情發展。



回觀本周，市場焦點主要有三方面。首先，本周有多間央行議息。周一（２０日）、二

（２１日），有日本央行議息。周三（２２日）有加央行議息。周四（２３日）有挪威及歐央行

議息。周五（２４日）還有人民銀行將制定最優惠利率水平。市場估計，所有本周議息的央行均

維持貨幣政策不變。但當中這些央行的聲明也值得我們參考，以作衡量未來貨幣政策方向。另外

，本周全球主要領袖，包括美國總統特朗普及德國總理默克爾，以及多國財長及貿易部長等，將

會雲集瑞士達沃斯（Ｄａｖｏｓ）的度假性地開會。據了解，特朗普將於周二發表講話。市場最

關心，是特朗普會否借助這次時機牽起對歐洲的貿易紛爭序幕。經濟數字方面，本周五，歐元區

、英國及美國將分別公布１月份採購經理指數初值。待他們公布後，相信市場將更能掌握全球經

濟的最新狀況。當中最值得留意是歐元區的製造業指數。因為已有差不多一年時間，歐元區的製

造業處於盛衰分界線之下。相信大家也想知何時歐元區的製造業可回復正增長。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

