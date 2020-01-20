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即市新聞

20/01/2020 10:01

《環球視野－包樂德》第三輪升浪

　　《環球視野》自經濟大衰退及２００８年金融危機以來，全球增長撞破三個脆弱不堪的「氣
穴」。在２０１１年及２０１２年歐元區債務危機爆破後，全球增長首次放緩。其後在２０１５
年，美元飆升和商品價格急挫，令製造業嚴重衰退。在每次下挫後，中國增長步伐加快都會帶動
全球經濟以同步反彈的形式迅速復甦。新一輪增長下行在２０１７年底始於中國，因為中國政府
收緊信貸以減慢債務增長速度。全球增長隨之逐步減弱。
　　現時，全球增長展現第三輪升浪，扭轉持續二十多個月的跌勢。中美兩國的經濟動力顯然逐
漸改善。歐元區開始溫和回升，日本經濟亦已接近谷底。我們認為環球經濟將於２０２０年溫和
增長，並持續回升。目前，各國央行的立場相當寬鬆，利率維持極低水平。減息的滯後效應會於
年內繼續有利市場表現。雖然中國刺激經濟措施的力度不大，但有助支持增長。貿易陰霾已見緩
和，而且美元走弱，信貸壓力輕微，通脹亦保持溫和。商品價格逐漸上升，釋出增長好轉的訊號
。第三輪升浪已經展開。
　　然而，投資者仍需保持審慎。儘管經濟活動將在短期內改善，但與金融危機以來的兩次復甦
相比，這次很可能歷時較短，而且動力較弱。對比過往以信貸推動的政策熱潮，中國這次推行的
刺激經濟措施較溫和。財政刺激措施包括減稅、降準、增加基建開支、減息及發行個別省級債券
。內地官員試圖遏抑債務過度增長，並把槓桿維持在受控水平。過去聞所未聞的債券違約率一直
上升，證明北京政府需要在債務方面保持審慎。
　　單憑美國一己之力能否推動全球復甦？不太可能。美國明確展現多個反映經濟周期結束的典
型跡象，顯示當地目前的升勢不及以往強勁或長久。美國工資增長加快，可能導致近期偏低的利
潤增長變為虧損。這將遏抑職位增長和資本開支，並可能引發美國經濟溫和衰退。如果確實發生
這個情況，經濟開始衰退前亦會出現其他跡象，可能更清楚反映衰退發生的時間和嚴重程度。
　　經濟環境往往為股票和債券市場的表現奠定基礎，因為正是這些相關的基本因素推動未來金
融市場的走勢。隨著環球增長轉佳，加上中東衝突並無顯著升級，環球股市應可在２０２０年溫
和上升。債券孳息走高，意味投資者宜在２０２０年對股票而非債券持偏高比重，並至少維持一
段時間。美股估值偏高，而且利潤預期可能過於強勁，因此或許只能勉強維持升勢。配置於美國
和國際市場，以至不同行業的均衡股票投資組合，可能是獲取可觀回報的最佳機會。
《信安環球投資首席環球經濟師　包樂德》

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