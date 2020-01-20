《保障全方位－左偉豪》為客戶帶來健康生活

《保障全方位》互聯網的威力無遠弗屆，加上智能手機日益普及，改變了現代人的生活模式

，亦為我們帶來很多方便，例如消費購物、投資理財及預約服務等，都可以安在家中一一辦妥。

近年隨著保險科技（Ｉｎｓｕｒｔｅｃｈ）的進步，現時不少保險計劃都可透過網上投保，甚至

有些嶄新的額外增值服務，例如協助客戶管理糖尿病及三高（高血壓、高膽固醇、高ＢＭＩ）的

健康計劃，一樣也可透過流動裝置或電腦做到。



＊糖尿病「殺傷力」不容小覷＊



糖尿病是本港常見的慢性疾病，初期症狀並不明顯，看似對健康不構成重大威脅，但若未能

在病情初期察覺，以至延誤治療及改善生活習慣，或會令病情惡化，可引發嚴重併發症、甚至死

亡。事實上，糖尿病被衛生署在２０１６年列為香港男性及女性的十大致命疾病，由此可見其暗

藏的「殺傷力」不容小覷。

鑑於遺傳、不良飲食習慣、肥胖及缺乏運動是患上糖尿病的主要風險因素，「三高」患者也

有較高風險患上糖尿病。有見及此，市場上有些危疾及自願醫保靈活計劃除了為合資格的受保人

提供相關保障外，更特別備有名為「ＪＡＤＥ」的飲食、運動及健康知識的綜合方案。

這項計劃方案會為受保人提供基本身體檢查，再交由專業人士根據風險評估制定的管理健康

方案，例如由註冊營養師設計飲食餐單，亦會有註冊體能教練提供運動建議，並會在指定期內監

測和跟進受保人的健康狀況，協助他們改善身體健康狀況，更有效管理糖尿病及「三高」風險。



＊透過視像會議諮詢專人意見＊



不過，都市人生活繁忙，既要兼顧工作也要照顧家庭，未必可抽空與專業人士會面獲取健

康建議。為方便受保人更容易查閱自己的計劃進度，現時該「ＪＡＤＥ」的方案已推出全新的網

頁應用程式，透過網頁應用程式的「任務」功能，受保人即使足不出戶，也可利用流動裝置或電

腦進行視像會議，諮詢專業醫護人員的健康建議。



＊隨時重溫實時串流資訊＊



該網頁應用程式更會定期提示受保人觀看線上研討會，會有由專業的醫護人員講解例如糖尿

病護理、日常運動和飲食計劃等主題。即使錯過實時串流的線上研討會，受保人也可透過流動裝

置重溫內容，從此不再受時間與地域所限制，更自主地汲取健康教育資訊。

與慢性疾病作戰並不容易，需要長期作戰的耐性，而飲食及運動習慣也非一朝一夕可改變，

但我們確信，假如在便捷的平台和專業人士的協助下，絕對有助患者對抗糖尿病及「三高」的威

脅，並重拾管理健康的自主權。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

