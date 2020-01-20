《豐碩成果－盧穗欣》寬鬆政策持續，有利亞洲債券

《豐碩成果》２０１９年全球主要央行採取了同步的寬鬆貨幣政策，我們認為這種情況將會

持續，原因是央行官員希望經濟軟著陸，避免衰退的出現。根據２０１９年１２月聯邦公開市場

委員會（ＦＯＭＣ）會議的點陣圖，美國聯儲局極有可能在２０２０年全年維持利率不變，因為

聯儲局成員希望經濟持續增長及保持勞動市場穩定。其他央行可能會跟隨聯儲局的步伐，保持利

率不變或進一步下調基準利率。

鑒於１０年期美國國債孳息率仍處於低位，我們預計投資者將尋找以美元計價的高收益資產

，其中，亞洲高收益債券將是解決方案之一。與拉丁美洲、美國和歐非中東的同類債券相比，亞

洲高收益債券提供較高的孳息率（平均達８％水平）。



＊寬鬆政策刺激經濟＊



我們預期包括中國、印度和印尼在內的主要亞洲國家將進一步放寬貨幣政策。與此同時，

２０２０年各地將推出刺激政策，料會成為驅動亞洲債券的關鍵因素之一。

中美第一階段的貿易協議為休戰狀態，我們認為特朗普在１１月總統大選前傾向一個較為穩

定的經濟環境。中國方面，人民銀行進一步放寬銀行存款準備金率（ＲＲＲ）５０個基點，已於

１月６日起生效。據估算，下調存款準備金率相當於釋放約８，０００億元人民幣以刺激經濟。

雖然市場仍不確定今年內會否進一步下調存款準備金率，但我們預計除了放鬆貨幣政策外，還會

出台更多財政刺激措施，如增加「一帶一路」基礎建設開支。

至於印度，儘管通脹壓力不斷加大，但我們認為繼去年一系列減息行動之後，寬鬆周期仍會

繼續，以挽救疲弱的經濟。印度總理莫迪通過降低企業稅率來重振國內投資，促進經濟增長，從

而提振經濟。我們預計在下月公布２０╱２１財政年度聯合預算後，將有更明確的措施出台。

同樣，印尼的寬鬆周期尚未結束。央行行長沃吉約重申其對實施「綜合政策」的承諾，以提

升２０２０年經濟增長動力。儘管印尼去年１１月曾暫停減息，但預期隨著減息和注入流動性等

措施出台，貨幣政策將進一步寬鬆。預計印尼將以財政刺激作為上述貨幣寬鬆措施的補充，以達

至５％經濟增長的目標。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

