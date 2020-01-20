憂慮武漢新型肺炎病情擴散，港股收跌２６０點報２８７９５點

《經濟通通訊社２０日專訊》上周五（１７日）美股三大指數繼續破頂，港股今早亦高開
１１２點報２９１６９點，未幾升幅一度擴大至２９１７４點再創出２０１９年５月以來高位。
由於人行未如市場般下調利率，加上內地肺炎疫情加劇，投資者憂慮疫情或影響消費市場，酒店
、餐飲、濠賭及航空股表現皆受到沽壓，拖累港股倒跌兼失守二萬九關，最終恆指以近全日低位
收報２８７９５點，跌２６０點或跌０﹒９０％，主板成交１１１５﹒９９億元微增０﹒２％。
國指報１１３３１點，跌８８點或跌０﹒７７％。
內地Ａ股走勢向好，上證綜合指數報３０９５點，升２０點或升０﹒６６％。深證成分指數
報１１１１５點，升１６１點或升１﹒４７％，兩市成交６７９１﹒２３億元人民幣。
重磅股方面，匯控（００００５）計劃在證券部門裁減１００人及關閉逾１０間英國分行，
全日軟０﹒３３％，報５９﹒９５元；港交所（００３８８）獲野村上調１０﹒６％至
３２２﹒７元，全日微升０﹒０７％，報２８０﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒７５％，報
３９６元；中移動（００９４１）漲３﹒７％，報６８﹒６５元；花旗指５Ｇ投資今年迎高峰，
而大摩獲認定為亞洲電訊股中首選股份，目標價８５元；友邦（０１２９９）挫２﹒１４％，報
８４﹒７５元。
＊武漢新型肺炎案例增加，濠賭、酒店及旅遊股沽壓大＊
武漢新型肺炎案例增加，影響民眾外遊意欲，濠賭業務或受到波及。銀娛（０００２７）挫
５﹒３９％，報５８﹒８５元；新濠國際發展（００２００）走低３﹒５％，報２０﹒７元；澳
博（００８８０）急跌６﹒３８％，報９﹒８３元；永利澳門（０１１２８）挫５﹒２８％，
報１９﹒５６元；金沙（０１９２８）跌５﹒８９％，報４２﹒３５元元，為全日表現最差藍籌
。
內地肺炎疫情加劇，市場亦憂慮人們外出意欲減少，令酒店及旅遊股皆被受影響。同程藝龍
（００７８０）急挫８﹒８５％，報１２﹒１６元；香港中旅（００３０８）跌２﹒７４％，報
１﹒４２元；大酒店（０００４５）跌１﹒３５％，報８﹒７９元；錦江資本（０２００６）急
跌５﹒５９％，報１﹒５２元；不過，香格里拉（０００６９）反漲１﹒４５％，報８﹒４２元
。
航空股受影響或更直接。南方航空（０１０５５）跌５﹒０６％，報５﹒０７元；東方航空
（００６７０）走低５﹒８４％，報４﹒０３元；國航（００７５３）急挫７﹒０６％，報
７﹒２４元。
工信部料今年內地汽車產銷量零增長或負數，汽車股普遍受挫。吉利汽車（００１７５）挫
４﹒３８％，報１４﹒８４元，為表現最差國指股；華晨中國（０１１１４）軟１﹒５４％，報
７﹒６７元；北京汽車（０１９５８）跌２﹒２２％，報４﹒４元；廣汽集團（０２２３８）挫
３﹒４％，報９﹒０８元；東風集團（００４８９）滑０﹒４３％，報６﹒８７元。
＊多間藥廠中標帶量採購，中生製藥漲近５％最佳藍籌＊
多間藥廠中標帶量採購，其中，東陽光藥（０１５５８）在國家組織藥品集中採購和使用聯
合採購辦公室組織的第二批國家組織藥品集中採購的投標中，有３款產品中標，全日飆
１９﹒３５％，報４９﹒６５元；石藥集團（０１０９３）亦有３款產品擬中選，全日漲
１﹒３７％，報１９﹒１８元；中生製藥（０１１７７）升４﹒９４％，報１２﹒３２元，為全
日表現最好藍籌及國指股；藥明生物（０２２６９）升０﹒１９％，報１０６﹒２元；翰森製藥
（０３６９２）升３﹒０６％，報２８﹒６元。
內險股個別走，國壽（０２６２８）料去年純利增逾４倍，微升０﹒９１％，報２２﹒２元
；中國太平（００９６６）跌０﹒７１％，報１９﹒６６元；新華保險（０１３３６）無升跌，
報３４﹒６５元；財險（０２３２８）跌３﹒１％，報９﹒３８元；平保（０２３１８）回軟
０﹒９％，報９８﹒６５元，盤中曾高見１０１元創歷史新高。
人行ＬＰＲ未如預期般下調，內房全線向下。龍湖集團（００９６０）挫３﹒６１％，報
３６﹒０５元；華潤置地（０１１０９）走低２﹒９４％，報３６﹒３元；佳兆業
（０１６３８）跌３﹒６９％，報３﹒９１元；世房（００８１３）折讓配股籌４７億元，全日
急跌７﹒７９％，報２９﹒６元；碧桂園（０２００７）跌２﹒３２％，報１１﹒８元。
（ｊｔ）