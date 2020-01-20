憂慮武漢新型肺炎病情擴散，港股收跌２６０點報２８７９５點

《經濟通通訊社２０日專訊》上周五（１７日）美股三大指數繼續破頂，港股今早亦高開

１１２點報２９１６９點，未幾升幅一度擴大至２９１７４點再創出２０１９年５月以來高位。

由於人行未如市場般下調利率，加上內地肺炎疫情加劇，投資者憂慮疫情或影響消費市場，酒店

、餐飲、濠賭及航空股表現皆受到沽壓，拖累港股倒跌兼失守二萬九關，最終恆指以近全日低位

收報２８７９５點，跌２６０點或跌０﹒９０％，主板成交１１１５﹒９９億元微增０﹒２％。

國指報１１３３１點，跌８８點或跌０﹒７７％。

內地Ａ股走勢向好，上證綜合指數報３０９５點，升２０點或升０﹒６６％。深證成分指數

報１１１１５點，升１６１點或升１﹒４７％，兩市成交６７９１﹒２３億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）計劃在證券部門裁減１００人及關閉逾１０間英國分行，

全日軟０﹒３３％，報５９﹒９５元；港交所（００３８８）獲野村上調１０﹒６％至

３２２﹒７元，全日微升０﹒０７％，報２８０﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒７５％，報

３９６元；中移動（００９４１）漲３﹒７％，報６８﹒６５元；花旗指５Ｇ投資今年迎高峰，

而大摩獲認定為亞洲電訊股中首選股份，目標價８５元；友邦（０１２９９）挫２﹒１４％，報

８４﹒７５元。



＊武漢新型肺炎案例增加，濠賭、酒店及旅遊股沽壓大＊



武漢新型肺炎案例增加，影響民眾外遊意欲，濠賭業務或受到波及。銀娛（０００２７）挫

５﹒３９％，報５８﹒８５元；新濠國際發展（００２００）走低３﹒５％，報２０﹒７元；澳

博（００８８０）急跌６﹒３８％，報９﹒８３元；永利澳門（０１１２８）挫５﹒２８％，

報１９﹒５６元；金沙（０１９２８）跌５﹒８９％，報４２﹒３５元元，為全日表現最差藍籌

。

內地肺炎疫情加劇，市場亦憂慮人們外出意欲減少，令酒店及旅遊股皆被受影響。同程藝龍

（００７８０）急挫８﹒８５％，報１２﹒１６元；香港中旅（００３０８）跌２﹒７４％，報

１﹒４２元；大酒店（０００４５）跌１﹒３５％，報８﹒７９元；錦江資本（０２００６）急

跌５﹒５９％，報１﹒５２元；不過，香格里拉（０００６９）反漲１﹒４５％，報８﹒４２元

。

航空股受影響或更直接。南方航空（０１０５５）跌５﹒０６％，報５﹒０７元；東方航空

（００６７０）走低５﹒８４％，報４﹒０３元；國航（００７５３）急挫７﹒０６％，報

７﹒２４元。

工信部料今年內地汽車產銷量零增長或負數，汽車股普遍受挫。吉利汽車（００１７５）挫

４﹒３８％，報１４﹒８４元，為表現最差國指股；華晨中國（０１１１４）軟１﹒５４％，報

７﹒６７元；北京汽車（０１９５８）跌２﹒２２％，報４﹒４元；廣汽集團（０２２３８）挫

３﹒４％，報９﹒０８元；東風集團（００４８９）滑０﹒４３％，報６﹒８７元。



＊多間藥廠中標帶量採購，中生製藥漲近５％最佳藍籌＊



多間藥廠中標帶量採購，其中，東陽光藥（０１５５８）在國家組織藥品集中採購和使用聯

合採購辦公室組織的第二批國家組織藥品集中採購的投標中，有３款產品中標，全日飆

１９﹒３５％，報４９﹒６５元；石藥集團（０１０９３）亦有３款產品擬中選，全日漲

１﹒３７％，報１９﹒１８元；中生製藥（０１１７７）升４﹒９４％，報１２﹒３２元，為全

日表現最好藍籌及國指股；藥明生物（０２２６９）升０﹒１９％，報１０６﹒２元；翰森製藥

（０３６９２）升３﹒０６％，報２８﹒６元。

內險股個別走，國壽（０２６２８）料去年純利增逾４倍，微升０﹒９１％，報２２﹒２元

；中國太平（００９６６）跌０﹒７１％，報１９﹒６６元；新華保險（０１３３６）無升跌，

報３４﹒６５元；財險（０２３２８）跌３﹒１％，報９﹒３８元；平保（０２３１８）回軟

０﹒９％，報９８﹒６５元，盤中曾高見１０１元創歷史新高。

人行ＬＰＲ未如預期般下調，內房全線向下。龍湖集團（００９６０）挫３﹒６１％，報

３６﹒０５元；華潤置地（０１１０９）走低２﹒９４％，報３６﹒３元；佳兆業

（０１６３８）跌３﹒６９％，報３﹒９１元；世房（００８１３）折讓配股籌４７億元，全日

急跌７﹒７９％，報２９﹒６元；碧桂園（０２００７）跌２﹒３２％，報１１﹒８元。

（ｊｔ）

