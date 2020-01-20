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即市新聞

20/01/2020 16:10

憂慮武漢新型肺炎病情擴散，港股收跌２６０點報２８７９５點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上周五（１７日）美股三大指數繼續破頂，港股今早亦高開
１１２點報２９１６９點，未幾升幅一度擴大至２９１７４點再創出２０１９年５月以來高位。
由於人行未如市場般下調利率，加上內地肺炎疫情加劇，投資者憂慮疫情或影響消費市場，酒店
、餐飲、濠賭及航空股表現皆受到沽壓，拖累港股倒跌兼失守二萬九關，最終恆指以近全日低位
收報２８７９５點，跌２６０點或跌０﹒９０％，主板成交１１１５﹒９９億元微增０﹒２％。
國指報１１３３１點，跌８８點或跌０﹒７７％。
　　內地Ａ股走勢向好，上證綜合指數報３０９５點，升２０點或升０﹒６６％。深證成分指數
報１１１１５點，升１６１點或升１﹒４７％，兩市成交６７９１﹒２３億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）計劃在證券部門裁減１００人及關閉逾１０間英國分行，
全日軟０﹒３３％，報５９﹒９５元；港交所（００３８８）獲野村上調１０﹒６％至
３２２﹒７元，全日微升０﹒０７％，報２８０﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒７５％，報
３９６元；中移動（００９４１）漲３﹒７％，報６８﹒６５元；花旗指５Ｇ投資今年迎高峰，
而大摩獲認定為亞洲電訊股中首選股份，目標價８５元；友邦（０１２９９）挫２﹒１４％，報
８４﹒７５元。

＊武漢新型肺炎案例增加，濠賭、酒店及旅遊股沽壓大＊

　　武漢新型肺炎案例增加，影響民眾外遊意欲，濠賭業務或受到波及。銀娛（０００２７）挫
５﹒３９％，報５８﹒８５元；新濠國際發展（００２００）走低３﹒５％，報２０﹒７元；澳
博（００８８０）急跌６﹒３８％，報９﹒８３元；永利澳門（０１１２８）挫５﹒２８％，
報１９﹒５６元；金沙（０１９２８）跌５﹒８９％，報４２﹒３５元元，為全日表現最差藍籌

　　內地肺炎疫情加劇，市場亦憂慮人們外出意欲減少，令酒店及旅遊股皆被受影響。同程藝龍
（００７８０）急挫８﹒８５％，報１２﹒１６元；香港中旅（００３０８）跌２﹒７４％，報
１﹒４２元；大酒店（０００４５）跌１﹒３５％，報８﹒７９元；錦江資本（０２００６）急
跌５﹒５９％，報１﹒５２元；不過，香格里拉（０００６９）反漲１﹒４５％，報８﹒４２元

　　航空股受影響或更直接。南方航空（０１０５５）跌５﹒０６％，報５﹒０７元；東方航空
（００６７０）走低５﹒８４％，報４﹒０３元；國航（００７５３）急挫７﹒０６％，報
７﹒２４元。
　　工信部料今年內地汽車產銷量零增長或負數，汽車股普遍受挫。吉利汽車（００１７５）挫
４﹒３８％，報１４﹒８４元，為表現最差國指股；華晨中國（０１１１４）軟１﹒５４％，報
７﹒６７元；北京汽車（０１９５８）跌２﹒２２％，報４﹒４元；廣汽集團（０２２３８）挫
３﹒４％，報９﹒０８元；東風集團（００４８９）滑０﹒４３％，報６﹒８７元。

＊多間藥廠中標帶量採購，中生製藥漲近５％最佳藍籌＊

　　多間藥廠中標帶量採購，其中，東陽光藥（０１５５８）在國家組織藥品集中採購和使用聯
合採購辦公室組織的第二批國家組織藥品集中採購的投標中，有３款產品中標，全日飆
１９﹒３５％，報４９﹒６５元；石藥集團（０１０９３）亦有３款產品擬中選，全日漲
１﹒３７％，報１９﹒１８元；中生製藥（０１１７７）升４﹒９４％，報１２﹒３２元，為全
日表現最好藍籌及國指股；藥明生物（０２２６９）升０﹒１９％，報１０６﹒２元；翰森製藥
（０３６９２）升３﹒０６％，報２８﹒６元。
　　內險股個別走，國壽（０２６２８）料去年純利增逾４倍，微升０﹒９１％，報２２﹒２元
；中國太平（００９６６）跌０﹒７１％，報１９﹒６６元；新華保險（０１３３６）無升跌，
報３４﹒６５元；財險（０２３２８）跌３﹒１％，報９﹒３８元；平保（０２３１８）回軟
０﹒９％，報９８﹒６５元，盤中曾高見１０１元創歷史新高。
　　人行ＬＰＲ未如預期般下調，內房全線向下。龍湖集團（００９６０）挫３﹒６１％，報
３６﹒０５元；華潤置地（０１１０９）走低２﹒９４％，報３６﹒３元；佳兆業
（０１６３８）跌３﹒６９％，報３﹒９１元；世房（００８１３）折讓配股籌４７億元，全日
急跌７﹒７９％，報２９﹒６元；碧桂園（０２００７）跌２﹒３２％，報１１﹒８元。
（ｊｔ）

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