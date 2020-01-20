《每周華語－黃溢華》大吉大利、股息債息、大選主導，天災難料

《每周華語》中美上周簽署了第一階段的經貿協議，步入第二階段必更為困難。美國要求日

多，又５Ｇ的全球發展，「中國╱華為」面對另一方的衝擊。內地步入春節長假，又有疫情發展

的新考驗；市場上升，但潛在不肯定性日大。



本周踏入金鼠年，豬年全球面對大大小小的天災、人禍，地緣衝突與經濟困局。全球息率不

只低企，大量債券組合息率「負」水平已成為大趨勢，且有進一步下滑至「負」水平的機會。今

時今日，美國年底大選，民主黨及共和黨各出其謀，用盡法寶，希望年底勝出。歐美股一再上升

，在新高位徘徊，股息吸引！債息傾向下滑，美國伊朗暫時避免了關係惡化步入戰爭、軍事衝突

。油價急升之後亦回落，金價１６００美元阻力。估計美儲局今年以維持息率為主。資金流入相

對高息的股份，支持股市。即使美股回吐，低位支持力不錯。道指２１０００╱２２０００升

７０００點至２９０００水平，２７０００╱２６０００支持力不俗。美儲局面對白宮「壓力」

及「低」通脹水平，進一步維持息率至２０２１年機會日大，因而美股即使出現高波動再回吐，

反彈力可以不俗，道指升破三萬水平不足為奇。



中國經濟格局仍在調整期。中美面對第二輪談判，再有爭持機會大，今年底前後亦不一定有

結果。特朗普連任機會大，但政治╱投票趨向的變數可以很大，三個月╱半年由高民調結果跌至

低水平乃常見的競選事情。中國自身經濟考驗很大，平穩已見不錯，要收貨。特朗普話將會出訪

中國云云，又可能５月初出訪俄國。中俄與特朗普若「老友記」，有助年底特朗普連任。如果民

主黨Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ出戰，他比拜登有更大的挑戰性，此時特朗普要連任，考驗更大矣。



美十年期政府債息（Ｙｉｅｌｄ）二厘╱一厘內徘徊為主。由於美儲局今年主打以維持息率

水平為主，因而股市「有」運行，大吉大利也，但世事如棋，美債息可再創新低至一厘三之下，

亦可以突破往上反彈！油價一旦急升，伊朗╱俄國等中東若有新動作，土耳其亦可與美有爭執均

有可能引致地緣風險急升，不利油價平穩。事實上，今時今日，天災甚多，央行再「壓低」息率

機會更大。歐盟╱英國、日本等均要「ＱＥ」！且再低息不一定收效。因而全球經濟面對「用盡

」的政策之下，各大國可能又要推動更多更大的財赤水平。主權信貸評級平穩嗎？如果有地緣戰

局，可能使全球經濟更難擴展。股息吸引，而「Ｐ╱Ｅ」能否支持股市水平，有待考驗了。中國

經濟若收縮放緩，自然不利全球股市。有趣的是，股債兩市一起上升，而通脹十年有多仍在低水

平，亦不是一件正常的事情。



退一步看，全球經濟方向不清晰。美國優先，而「全球化」暫見放緩下來，不少生產線已自

中國搬往了其他東亞各國，越南乃及主要得益者之一。美中貿易談判，只是得到緩和，大選在眼

前，白宮必爭取更大的「得益」，好讓特朗普連任機會上升。另方面，中國也不可能無底線地「

讓步」。因而年底前後，即使特朗普訪中成功，亦不代表白宮不會再三力逼中國付出更大的成本

，以完成第二階段的經貿談判。特朗普只有一個目標：爭取成功連任，而美國民主黨亦不會輕易

放手、放生共和黨，相信今年之主軸國金事件，仍以美國大選為主。



越南有貓年！但中國無貓年，利好金鼠乎？全球日見溫暖，水災、火災日多又可能有大火山

╱地震爆發，金鼠怕「火」乎？全球不安，本地也不安，人心「日」見不穩，「金」也被融化乎

？



不宜迷信！我們有信心，有信念自然可克服一切困難。世事、世局大亂，人自然傾向往「占

卜」看，找化解之道。在科學世界，理性主導，冷靜面對困難，積極化解困局才是正道。不宜一

有「不順」之景，便一面倒往「占卜」找「因由」、找「出路」。人自身便是「因由」、人自身

正面以正能量看困難，自有「出路」。面對更大的困難，我們得不到解決之道，因為真正的解決

方案，根本不在我們手上，而是在真正「下棋」的持份者。黑子白子均無責任：因為「下棋」者

才是真正主導「棋局」的人。



美國大選乃各重磅持份者之「爭」！人類控制不了天災！因為地球的氣候可能步入了「失控

」的地步！又人心難，勝者為王：今年必見更多意想不到的地緣事件，誰勝誰負，卻又使不少人

有直接的巨大得失！對嗎？



本地經濟仍在收縮之中。能否及時回穩？有待仔細觀察。有云：「遠水不能救近火」？特區

政府有必要盡全力定經濟╱人心╱消費及企業家的信心。平穩社會「好！好！好！」，但「救」

了社會，卻失去經濟╱人心，又未及時「打」金錢「強心針」：香港之經濟可能失衡，那怕股樓

市「力托」企穩：本地也可無生氣！《資深市場人士 黃溢華》

