《地產人眼－黃漢成》成功由確立目標開始

《地產人眼》一年之始，不少人都會刻意為自己訂立不同的目標，希望鼓勵自己來年加倍努

力上進，臉書創辦人朱克伯格，每年都會將該年所訂的目標公告天下，如２０１０年的目標是

「學好普通話」，而２０１５年的目標則是「每兩個禮拜閱讀一本新書」，不過今年卻是例外，

朱克伯格宣布不再每年訂下目標，這位年青科網巨人為何這樣做，或許有其原因，不過筆者認為

要踏上成功之路，訂立明確的目標至為重要。



訂立目標之重要性在於讓人知道該朝哪個方向而努力，不會亂石投林，猶如打保齡球，若沒

有球瓶，保齡球便不知該朝那兒滾去，射箭若是沒有箭靶，利箭便不知朝哪方發射，人若是沒有

目標，則容易變成渾噩終日，到頭來恐怕只會一事無成。



訂立目標固然重要，但更重要是如何訂立目標，虛無飄渺或不設實際的目標，最後只會淪為

空談甚或是笑話，營銷行業向來極重視訂立目標，但很多從業員只懂高喊要做到巨額業績，但若

問他們如何能達到這個業績目標，他們卻是一籌莫展、啞口無言。



以我們從事地產代理為例，我們的目標當然是希望生意滔滔從而賺取佣金，但如何能做到，

這才是真正的重點，客戶會否讓我們促成買賣或租賃，我們不能控制，但我們可以先訂立一些自

己能做到的目標，例如每日更新一定數目客戶及盤源資料、撥打一定數目ｃｏｌｄ ｃａｌｌ、

身體力行去睇一定數目的新盤等，因為只要做好這些基本功，就能開拓自己的客源和盤源，促成

生意的機會亦會大增，從而實現我們的終極目標，新的一年，希望各位能重新檢視自己所訂下的

目標，只要持之以恆、貫徹而為，相信最後定能取得豐碩成果。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

