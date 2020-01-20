《鍾之日記》疫情急升溫，消費股受驚

《鍾之日記》１月２０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



武漢肺炎確診病例過去「只出國不出省」的情況，終於打破，北京和深圳分別首次確診新型

冠狀病毒感染肺炎的病例各２例及１例，患者都曾去過武漢。此外，武漢市衛健委通報，在過去

兩天共新增１３６宗確診個案，同時新增死亡病例，目前中國境內已確診２０１宗病例，其中３

人死亡。繼泰國、日本之後，南韓今日確診首宗新型冠狀病毒肺炎病例，患者是一名來自武漢的

中國女子。而香港目前累計發現１０６宗懷疑個案，尚未出現確診病例。

國家衛健委承認仍未找到病毒傳染來源，疫情傳播途徑尚未完全掌握，但稱肺炎疫情仍可防

可控，並且已在全國建立疫情「日報告、零報告」制度（零報告制度是指，各地衛生廳局上報疫

情情況可以為零，但決不允許不報告）。



＊香江魚缸衝高回落，失二萬九＊



香江魚缸今早受美股三大指數破頂的利好帶動而高開１１２點報２９１６９點，未幾升幅一

度擴大至２９１７４點再創出２０１９年５月以來高位。由於人行未如市場般下調ＬＰＲ，加上

武漢肺炎疫情加劇，投資者憂慮疫情或影響消費市場，酒店、餐飲、濠賭及航空股表現皆受到沽

壓，拖累港股倒跌兼失守二萬九關，最終恆指以近全日低位收報２８７９５點，跌２６０點或跌

０﹒９０％，主板成交１１１５﹒９９億元微增０﹒２％。

Ａ股行情亦被疫情牽動，旅遊、酒店、影視等與春節消費關連密切的股份大跌，惟權重較高

的醫藥股急升，半導體板塊盤中爆發，滬綜指全日升０﹒６６％，收報３０９５﹒７６點，未能

收復三千一關，至於科技股扎堆的深市表現更佳，創業板指更飆２﹒５７％，刷新２０１７年３

月後新高。

人行最新公布，１月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）持平４﹒１５％，市場原預期將下

調５基點；五年期以上ＬＰＲ亦持平４﹒８％，連續兩個月保持不變。人行今日進行２５００億

元人民幣１４天期逆回購，人行已連續五個工作日向市場「放水」，全口徑計累計淨投放

１﹒３５萬億元人民幣。兩市全日成交６７９１億元，較上周五（１７日）增１１﹒８％。



＊疫情行情啟動，海底撈九毛九慘情＊



英國學者此前根據病毒傳播模型推算，在中國感染新型冠狀病毒的患者可能已超過千人，而

世衛組織對此類分析表示歡迎，惟有關統計和中國官方數據的出入極大，而耐人尋味的是，自有

關學術報告公開後，中國通報的病例個案呈爆發性增長。儘管有人分析指確診人數急增和當局下

發了新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒有關。

無論如何，武漢肺炎疫情的擴大已成熱門話題，消息亦開始對中港股市帶來明確影響。首先

是疫情影響內地人的出行意欲，打擊中港旅遊，澳門賭股急挫，銀河娛樂（０００２７）插水

５﹒４％，金沙（０１９２８）挫５﹒９％，澳博控股（００８８０）更跌６﹒４％，美高梅中

國（０２２８２）瀉６﹒５％，同樣急跌的還有航空股，南航（０１０５５）跌５﹒１％，東方

航空（００６７０）跌５﹒８％。

疫情亦打擊餐飲市場，最熱門的兩家網紅餐廳經營商股價急跌，九毛九（０９９２２）瀉

６﹒７％，海底撈（０６８６２）插５％。

財經分析員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，武漢肺炎疫情的確對航空股及濠賭股有較大的

影響，但今日股價多是借勢下挫，市場並未對疫情到極度憂慮的地步。他指出，近日航空股及濠

賭股因春節因素已累計有較大升幅，尤其是濠賭股。因此看到今天有不少濠賭股的股價已回落到

廿天線附近，不過持貨者不需急於沽，若明天股價能收復並企穩廿天線可繼續持有。



＊集中採購開標＋疫情刺激，藥股普漲＊



內地公布第二批國家組織藥品集中採購擬中選結果，３２個藥種採購成功，平均降幅

５３％，其中外資原研藥平均降幅８２％，仿制藥平均降幅５１％。此批藥品覆蓋糖尿病、高血

壓、抗腫瘤和罕見病等治療領域，１２２家企業參加投標，外資企業２４家。

多家藥企陸續公布其產品的招標結果。石藥集團（０１０９３）公布，有３款產品於中國全

國藥品集中採購招標中擬中選，雖然擬中選價格均低於其各自於市場的現行售價，但認為該等產

品於招標中成功中選將有助提高該等產品的銷量。

另外，東陽光藥（０１５５８）同樣有３款產品中標，當簽訂採購合同後，將迅速提高其市

場佔有率，擴大相關產品銷售，收入結構也改善，對未來經營業績產生積極影響。華潤醫藥集團

（０３３２０）宣布，旗下子公司華潤三九醫藥及華潤雙鶴藥業的子公司亦指有產品中標。

市場對集中採購的看法正面，加上武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，確診病例在過去兩天激增

，並出現在全國傳播跡象，醫藥股今日因而獲捧逆市走強。其中，中生物製藥（０１１７７）漲

逾４﹒９％，報１２﹒３２港元，為表現最佳藍籌；石藥亦升１﹒４％。另外，四環醫藥

（００４６０）及神威藥業（０２８７７）升４﹒３％，中國中藥（００５７０）急升８％，白

雲山（００８７４）大漲９﹒１％，東陽光藥更破頂狂飆１９﹒４％。華潤醫藥微跌０﹒４％。



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