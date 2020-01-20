《價值美股－阮靜瑤》淺談中美ＥＴＦ市場及資金流入概況

《價值美股》在全球資金泛濫的情況下，過去數年在資產價格的體現上，各個國家都有所不

同，例如在中國和香港，主要反映在房地產價格；在日本，主要反映在債券價格；在美國，則主

要反映在股票價格。筆者認為，在政策、利率的因素影響下，未來的資金趨勢將比過去更偏好流

入股市。外媒報導，全球最大資產管理公司貝萊德表示，全球ＥＴＦ的資產規模於過去不足４年

已翻倍，急升至６萬億美元，並預期於２０２３年底將超過１２萬億美元。



眾所周知，買賣美股獲利的技術要求，是較炒Ａ股及港股低的，散戶即使是盲選股票，買賣

美股相對Ａ股及港股，前者獲得正回報（甚至高回報）機率通常相對後兩者高。而有趣的是，比

起中國投資者喜好自行選股（或投機炒作）的特性，美國投資者更偏好投資被動指數基金。截至

去年底止，根據Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ及Ｗｉｎｄ分別顯示的數據，美國最大的ＳＰＤＲ標普

５００ＥＴＦ規模約３０００億美元，而Ａ股最大的ＥＴＦ規模卻不足５００億元人民幣。但是

，２０１９年可謂中國ＥＴＦ爆發元年，市場合共成立２５６隻ＥＴＦ，規模達５９９１億元人

民幣，按年上升５９％。雖然Ａ股ＥＴＦ市場不及比起美股成熟、產品百花齊放，但中國市場需

求的增長潛力，實在不可小覷。



值得留意的是，養老金亦是支持美股向上的一大功臣，而中國的政策趨勢亦正在向成熟市場

靠攏。於今年１月初，人民銀行副行長范一飛表示，要促進養老金投資與資本市場的良性互動。

截至２０１９年底，中國已有２２個省（區、市）簽署基本養老保險基金委託投資合同，委託總

金額已超過１萬億元人民幣。在政策利好之下，相信未來中國更多儲蓄資金將投入資本市場，而

指數基金市場亦勢將受惠。



《茂宸證券經紀業務部助理副總裁阮靜瑤》（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

