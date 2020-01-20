【駐京專電】人行二代徵信系統上線，豐富信貸內容增「共同借款」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行公告，１９日起，人行徵信中心

將面向社會公眾和金融機構提供二代格式信用報告查詢服務。

人行稱，與一代徵信系統相比，二代徵信系統在信息採集、產品加工、技術架構和安全防護

方面，均進行了優化改進。一是優化豐富信息內容，提升信息採集的擴展性、靈活性和便利性，

更為全面、準確地反映信息主體信用狀況；二是優化信用報告展示形式和生成機制，提升信用報

告的易讀性、適應性和便捷性；三是改進系統技術架構，支持系統快速擴展和資源優化，大幅提

升信息採集和徵信服務效率；四是強化系統安全防護能力，加強用戶身份管理、信息傳輸管理等

，確保徵信信息安全。

人行指出，與一代徵信系統提供的信用報告相比，二代徵信系統提供的信用報告主要是豐富

了基本信息和信貸信息內容，改進了信息展示形式，提升了信息更新效率。鑒於二代格式信用報

告進一步豐富了個人和企業的信用信息，信息更新效率提高，更為全面、及時地反映了個人和企

業的信用狀況，建議個人和企業及時關注自身信用狀況變化，切勿過度負債，按時足額還款，維

護良好信用記錄。



＊引入「共同借款」抑制假離婚貸款購房行為＊



此一代徵信系統相比，最大的變化是，二代徵信報告引入「共同借款」，提升「離婚式購房

」難度，最典型的情況是夫妻貸款購房，在之前的徵信系統中，這一筆貸款僅僅顯示在主貸方名

下，夫妻中的另一方，可以通過「假離婚」的方式，享受「首套房」的「低利率低首付」優惠政

策。新系統使操作的難度和成本大幅提升。對於「離婚式購房」的行為將產生有效的抑制。如果

是真離婚是否影響賺房？官方解釋稱：徵信系統將按照金融機構報送的信息，及時更新。如離婚

後共同借款協議解除，首先需要由金融機構向徵信系統報送更新信息，然後，根據報送內容，徵

信系統將不再展示無債務責任一方的貸款信息。

據介紹，１９日上線的二代格式信用報告中尚未展示個人「共同借款」信息，需待下一步，

金融機構開始採用二代格式報送數據後，這類信息才開始展示。

截至２０１９年底，徵信系統收錄１０﹒２億自然人、２８３４﹒１萬戶企業和其他組織的

信息，規模已位居世界前列；個人和企業徵信系統分別接入機構３７３７家和３６１３家，基本

覆蓋各類正規放貸機構；２０１９年，個人和企業徵信系統累計查詢量分別為２４億次和１﹒１

億次，日均查詢量分別為６５７萬次和２９﹒６萬次。

