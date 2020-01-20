  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2020 09:00

【駐京專電】人行二代徵信系統上線，豐富信貸內容增「共同借款」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行公告，１９日起，人行徵信中心
將面向社會公眾和金融機構提供二代格式信用報告查詢服務。
　　人行稱，與一代徵信系統相比，二代徵信系統在信息採集、產品加工、技術架構和安全防護
方面，均進行了優化改進。一是優化豐富信息內容，提升信息採集的擴展性、靈活性和便利性，
更為全面、準確地反映信息主體信用狀況；二是優化信用報告展示形式和生成機制，提升信用報
告的易讀性、適應性和便捷性；三是改進系統技術架構，支持系統快速擴展和資源優化，大幅提
升信息採集和徵信服務效率；四是強化系統安全防護能力，加強用戶身份管理、信息傳輸管理等
，確保徵信信息安全。
　　人行指出，與一代徵信系統提供的信用報告相比，二代徵信系統提供的信用報告主要是豐富
了基本信息和信貸信息內容，改進了信息展示形式，提升了信息更新效率。鑒於二代格式信用報
告進一步豐富了個人和企業的信用信息，信息更新效率提高，更為全面、及時地反映了個人和企
業的信用狀況，建議個人和企業及時關注自身信用狀況變化，切勿過度負債，按時足額還款，維
護良好信用記錄。

＊引入「共同借款」抑制假離婚貸款購房行為＊

　　此一代徵信系統相比，最大的變化是，二代徵信報告引入「共同借款」，提升「離婚式購房
」難度，最典型的情況是夫妻貸款購房，在之前的徵信系統中，這一筆貸款僅僅顯示在主貸方名
下，夫妻中的另一方，可以通過「假離婚」的方式，享受「首套房」的「低利率低首付」優惠政
策。新系統使操作的難度和成本大幅提升。對於「離婚式購房」的行為將產生有效的抑制。如果
是真離婚是否影響賺房？官方解釋稱：徵信系統將按照金融機構報送的信息，及時更新。如離婚
後共同借款協議解除，首先需要由金融機構向徵信系統報送更新信息，然後，根據報送內容，徵
信系統將不再展示無債務責任一方的貸款信息。
　　據介紹，１９日上線的二代格式信用報告中尚未展示個人「共同借款」信息，需待下一步，
金融機構開始採用二代格式報送數據後，這類信息才開始展示。
　　截至２０１９年底，徵信系統收錄１０﹒２億自然人、２８３４﹒１萬戶企業和其他組織的
信息，規模已位居世界前列；個人和企業徵信系統分別接入機構３７３７家和３６１３家，基本
覆蓋各類正規放貸機構；２０１９年，個人和企業徵信系統累計查詢量分別為２４億次和１﹒１
億次，日均查詢量分別為６５７萬次和２９﹒６萬次。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態20/01/2020
「中東三寶」航空公司 續飛越兩伊
生財有道17/01/2020
【金融科技獎】星展：多間虛擬銀行出現 本港金融科技蓄勢待發
生財有道17/01/2020
【金融科技獎】Quantifeed：智能投資可提升回報率
生財有道17/01/2020
【金融科技獎】彼易科技：傳統企業重視與初創合作 夥國泰拓市場
生財有道17/01/2020
【金融科技獎】鄧淑明：智慧城市發展不應與個人私隱有衝突
生財有道17/01/2020
【金融科技獎】第三屆金融科技大奬頒發61獎項 Quantifeed奪特別大獎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金