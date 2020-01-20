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即市新聞

20/01/2020 09:21

【武漢肺炎】印媒：深圳印裔教師疑確診，或成首名非中國籍患者

　　《經濟通通訊社２０日專訊》武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，至此全國累計錄２０１宗病例
。據印度信通社（ＰＴＩ）報道指，一名４５歲在深圳一家國際學校任教的印度女教師疑確診新
型冠狀病毒肺炎，為首名非中國籍患者。不過，另有報道指，該患者是鏈球菌感染的重症肺炎。
　　報道引述患者的丈夫指，患者上周五（１７日）病情突然轉差，前往深圳的醫院求醫。目前
患者在深切治療部留醫，需要使用呼吸機等設備協助。
　　深圳市南山區人民醫院在１２日曾經通報，深圳市蛇口人民醫院收治了一名印度籍女性患者
，患者據悉為深圳某間國際學校的老師，但年齡與報道的不符，為４１歲。該患者此前咳嗽１周
，發熱２天，入院後出現嚴重呼吸衰竭。當日下午４時，患者被轉入南山區人民醫院重症醫學科
（ＩＣＵ）救治。
　　內地傳媒當時引述協和深圳醫院表示，發病前一直在深圳生活工作，未去過外地，未接觸過
類似病人。上星期日開始出現咳嗽、咳痰、發燒症狀，前晚病情加劇，昨日下午入協和深圳醫院
，經疾控部門調查後，排除流感、禽流感、非典型肺炎、中東呼吸綜合症及新型冠狀病毒感染，
病例與武漢近期的不明肺炎疫情無關聯。患者親屬、同事、朋友及其任教學校的師生均無類似病
例。（ａｃ）

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