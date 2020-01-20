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20/01/2020 09:24

【人行操作】消息稱人行今進行２５００億１４天逆回購

　　《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指，人行今日將進行２５００億元（人民幣．下同）
１４天期逆回購操作，為連續第四日進行逆回購。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２５００億元。
　　另外，人行今日將開展２０２０年第一期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為６０億元
人民幣，期限３個月。
　　人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

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