【武漢肺炎】武漢實施出境管控，多項交通設施加強體溫檢測工作

《經濟通通訊社２０日專訊》武漢爆發新型肺炎，引發外界關注。武漢市衛健委凌晨通報，

新增一宗新型冠狀病毒感染的肺炎死亡病例，而在過去兩天共新增１３６宗確診個案。截至１９

日晚上，武漢市累計１９８宗相關個案，２５人出院，３人死亡。

春運將至，武漢新型肺炎疫情會否就此擴散一直引起公眾關注。央視１９日報道，武漢市政

府稱，已在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭等設置體溫檢測點，並對市內公共交通工具強

化進行「日消毒」和「每班次通風」。武漢市副市長陳邂馨則表示，為防範疫情擴散，該市採取

了包括實施出境離漢人員管控在內的多種行動。加強離開武漢旅客體溫檢測工作。

陳邂馨稱，對出現發熱的旅客進行登記、發放宣傳冊和口罩、免費辦理退票或改簽手續、指

導轉診到轄區醫療機構，並進行登記報告。日前共開展體溫檢測近３０萬人次，發現１６名發燒

人員，均已排除陽性病例。陳邂馨還稱，各級各類醫療機構發燒門診對發燒病人及時開展檢測、

排查和對症治療，及時發現和處置疫情。據介紹，武漢市二級以上醫院發燒門診７２個，日均處

理發燒病人２０００餘人。



＊武漢確認新肺炎或有限度人傳人?＊



武漢市疾病預防控制中心主任李剛指出，結合已知患者的臨床表現、密切接觸者醫學觀察報

告，以及前期相關流行病學調查結果，目前綜合判斷，對本次的疫情初步印象是新型冠狀病毒的

傳染力不強，不排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。

李剛並表示，隨著各項防控措施的實施與落實，疫情是可防可控的。病例中多數以輕症為主

；累計追蹤到的７６３名密切接觸者中，已解除醫學觀察６８１人，密切接觸者中暫未發現相關

病例。（ｃａ）

