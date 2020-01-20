【武漢肺炎】俄羅斯專家正研發可快速檢測新型冠狀病毒的試劑

《經濟通通訊社２０日專訊》據俄羅斯衛星通訊社２０日消息，俄羅斯聯邦衛生部戰略規劃

中心正在研發新型冠狀病毒的快速檢測方法，僅需１５至２０分鐘即可診斷出該病毒，這種診斷

方法可以在機場使用。專家稱，實驗室方法樣品將於１月底準備完成。

戰略規劃中心副經理表示，試劑可以用於檢查與患者接觸過的人。但試劑無法檢測出處於潛

伏期的病例，且不適用於對乘客進行大規模檢查。因為測試需要數個小時，會阻礙機場的正常運

營。這種測試方式可以用於快速確定赴中國後患病的乘客。（ｃａ）

