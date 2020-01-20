《股林淘金－林家亨》未來市場聚焦特朗普彈劾案

《股林淘金》美國上周五（１７日）公布的新屋銷售量按月上升１６﹒９％，遠多於上屆月

的３﹒２％增幅，但建築批文就按月下跌３﹒９％，遜於上屆月的１﹒４％增幅。美股三大指數

上周五仍然續升，再創紀錄新高。道指上升５０點，標普５００指數上漲１２點，納指上升３１

點。１０年期及３０年期債息上升，２年期債息變化溫和。

過去兩星期美股受多方面利好消息包括中美貿易協議簽署，以及美、加、墨貿易協議在美國

會通過。但踏入了未來兩星期，美國國會彈劾特朗普的議案將成為市場焦點。預計今日（２０日

）早上港股仍有上升，有機會重上保歷加通道頂線２９１５８點水平，各大藍籌股應有一定升幅

。阿里巴巴（０９９８８）在美國的收市價大約折合港幣２２０﹒９元，其股價在今天若回到２

１９元之下，可以候低吸納。小米集團（０１８１０）上周升幅略嫌過份，技術表現有超買跡象

，假若今，明兩天股價升近筆者上年度預計的１４元目標價，可以吼位暫時獲利離場，但中，長

線而言，今年股價目標將調升至１７元以上，若獲利離場之後應該要留意吼低位重新買回。騰訊

（００７００）、友邦保險（０１２９９）及港交所（００３８８）也可作高沽低撈的策略。《

香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

