《經濟通通訊社２０日專訊》湖北省武漢市發生不明原因肺炎疫情，國家衛健委宣布，已在
全國建立了疫情「日報告、零報告」制度（零報告制度是指，各地衛生廳局上報疫情情況可以為
零，但決不允許不報告），下發新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，要求各地加強檢測，全力救治患
者，及時發布確診病例及疫情防控信息。
專家研判認為，當前新型冠狀病毒感染的肺炎疫情仍可防可控。但新型冠狀病毒傳染來源尚
未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。（ｗｌ）
20/01/2020 14:09
【武漢肺炎】衛健委建新型冠狀病毒肺炎疫情「日報告零報告」制度
《經濟通通訊社２０日專訊》湖北省武漢市發生不明原因肺炎疫情，國家衛健委宣布，已在
全國建立了疫情「日報告、零報告」制度（零報告制度是指，各地衛生廳局上報疫情情況可以為
零，但決不允許不報告），下發新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，要求各地加強檢測，全力救治患
者，及時發布確診病例及疫情防控信息。
專家研判認為，當前新型冠狀病毒感染的肺炎疫情仍可防可控。但新型冠狀病毒傳染來源尚
未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。（ｗｌ）
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