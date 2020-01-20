【武漢肺炎】衛健委建新型冠狀病毒肺炎疫情「日報告零報告」制度

《經濟通通訊社２０日專訊》湖北省武漢市發生不明原因肺炎疫情，國家衛健委宣布，已在

全國建立了疫情「日報告、零報告」制度（零報告制度是指，各地衛生廳局上報疫情情況可以為

零，但決不允許不報告），下發新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，要求各地加強檢測，全力救治患

者，及時發布確診病例及疫情防控信息。

專家研判認為，當前新型冠狀病毒感染的肺炎疫情仍可防可控。但新型冠狀病毒傳染來源尚

未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。（ｗｌ）

