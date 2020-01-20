【ＦＯＣＵＳ】新冠狀病毒來勢洶洶，春節消費增速恐再刷新低

【ＦＯＣＵＳ】經歷一個周末，內地新型冠狀病毒肺炎確診個案急劇增加１３９例，除病毒

發源地武漢新增１３６例外，北京、深圳首現確診個案；在境外，泰國、日本已「失守」，越南

、新加坡等亦紛爆疑似病例，如醫管局行政總裁高拔陞警告，病毒未來傳入香港的可能性不可輕

視。

時值規模預計３０億人次、有「全球最壯觀人口遷徙」之稱的春運大幕已啟，儘管現有資料

顯示新病毒似乎未如ＳＡＲＳ致命，但其傳染路徑至今不明；有澳洲山火從局部蔓延至約

９３個香港之巨的前車之鑑，無論內地還是香港澳門都絕不能掉以輕心。此外，去年即降至有紀

錄以來新低的內地春節消費增速，今次會否再承壓，值得留意。



＊時值春運大潮，專家憂港短期現病例＊



首現於武漢的肺炎疫情，獲確認為人類第七種冠狀病毒（２０１９－ｎＣｏＶ），其近親包

括中東呼吸綜合症冠狀病毒（ＭＥＲＳ－ＣｏＶ），以及曾導致近８００人死亡的嚴重急性呼吸

綜合症病毒（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ）等。

就在剛剛過去的周末，武漢市衛健委公布新增確診個案１３６例，相當於自去年１２月

３１日首次通報以來累積個案的逾兩倍；而當地的疫情通告首度刪去「持續人傳人風險較低」說

法，引人遐想。而更值關注的是，北京及深圳亦分別確診２例及１例個案。

因應泰國、日本相繼「失守」確診武漢肺炎病例，越南、新加坡、香港、澳門等地紛現疑似

病例，美國三藩市、紐約、洛杉磯三大國際機場周末宣布啟動對來自武漢旅客的特別入境檢查，

台灣更提升武漢為「黃色旅遊警示區域」。

儘管現有資料顯示，新病毒似乎未如ＳＡＲＳ致命，但由於相當部分患者並無到過源頭華南

海鮮市場，傳播路徑至今不明，甚至不排除已現新的感染源。醫管局行政總裁高拔陞警告，病毒

未來傳入香港的可能性不可輕視；港大感染及傳染病中心總監何栢良更直言，香港可能於短時間

內出現病例。



＊檢測、免疫概念股走高，旅業股捱沽＊



時值規模預計３０億人次、有「全球最壯觀人口遷徙」之稱的春運大幕已啟，內地其他省市

陸續現確診個案顯然是大概率；本港雖已制定新型傳染病預備及應變計劃，但亦應隨時做好首宗

確診個案現身的準備，絕不能掉以輕心。

經歷１７年前ＳＡＲＳ一疫，內地從官媒到網絡重現「勤洗手」「戴口罩」「避免前往人流

密集場所」「增強自身免疫力」等的溫馨提示，而周一（２０日）一眾概念股集體走高－－宣布

研發出新型冠狀病毒檢測試劑盒的碩世生物（滬；６８８３９９）、華大基因（深：

３００６７６）半日分別漲２０％、近６％；抗病毒概念的魯抗醫藥（滬：６００７８９）、聯

環藥業（滬：６００５１３）、海王生物（深：００００７８）等集體漲停；內地唯一符資格生

產Ｎ９５級口罩布的泰達股份（深﹕０００６５２）升逾９％。

有人歡喜有人愁，酒店、航空板塊則捱沽，首旅酒店（滬︰６００２５８）、錦江酒店（滬

：６００７５４）一度跌停；國航（００７５３）挫７﹒２％錄月低。

值得一堤的是，內地春節假期消費２０１９年錄２００５年有紀錄以來首次跌至個位數

（８﹒５％），按年降１﹒７個百分點。２０２０年會否因新冠狀病毒再刷新新低，值得留意。

