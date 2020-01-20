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即市新聞

20/01/2020 11:30

《匯市一周－徐惠芳》觀望日加歐三大央行議息，外幣整固

　　《匯市一周》展望本周，有三大央行議息，包括周二（２１日）日本央行議息，周三
（２２日）及周四（２３日）分別是加拿大和歐洲央行議息。展望周一（２０日），關注數據包
括：日本１１月工業生產年率及月率終值、德國１２月生產者物價指數年率及月率等。
　
　　周一亞市，英國公布，１月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價指數年率為２﹒７％，前值０﹒８％；
月率為２﹒３％，前值－０﹒９％。英國１２月零售銷售表現遜於預期，加劇了市場對英國經擠
受脫歐風險衝擊的擔憂，英國央行１月份減息機會增加，市場預期為６０％，令英鎊大幅回落。
英鎊現時在１﹒３０００水平整固，上方阻力１﹒３０７５、下方支持１﹒２９４０。
　
　　市場預期，周二日本央行將維持不變，觀望央行會否擴大量化寬鬆貨幣政策，推出更多刺激
經濟措施。日本央行議息前，日圓走弱，美元兌日圓上升至１１０水平。日本公布，１２月國內
企業商品價格指數年率０﹒９％，前值０﹒１％；月率０﹒１％，前值０﹒２％，兩者均符合預
期。日本１１月核心機械訂單年率為５﹒３％，大幅優於預期的－５﹒３％；月率造好為
１８﹒０％，預估為２﹒９％。美元兌日圓現時在１１０﹒１５水平整固，趨勢仍往上，下方支
持１０９﹒３０、１０８﹒７０。

＊美加貿協料有利加國經濟＊
　
　　普遍市場估計，加拿大跟美國簽訂貿易協議，將有助增加經濟增長，參考加拿大公布的１２
月貿易數據，通脹數據和就業數據分別增長，市場料加拿大央行將維持利率不變。
　
　　加拿大１１月營建許可月率為－２﹒４％，前值－１﹒５％。加拿大統計局公布，去年１２
月新增職位３﹒５２萬個，多於估計的２﹒５萬個；１２月失業率按月由５﹒９％降至５﹒６％
。加拿大在２０１９年新增職位３２萬個，數字為２００７年以來第二佳。新增職位之中，有
２８﹒３萬個屬全職職位。美元兌加元目前在１﹒３０６５水平整固，上方阻力１﹒３１１５、
下方支持１﹒３０００。
　
　　周四，歐洲央行將舉行議息會議。去年１１月，歐洲央行減息和推出ＴＬＴＲＯ長期融資計
劃，歐洲經濟稍為回穩，近日歐元區經濟數據，大部分得到改善。歐洲央行行長拉加德表示，沒
有急需減息的必要，等待央行貨幣政策漸見成效，令歐洲經濟帶來復甦。
　
　　歐洲央行公布１２月會議紀錄顯示，歐元區經濟放緩最壞時刻已經過去，但一些利率決策者
對目前刺激政策的效果感到擔憂。歐元兌美元已在１﹒１０６７水平築底，目前在１﹒１０９５
水平整固，上方阻力１﹒１１５５、１﹒１２１０。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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