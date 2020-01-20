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即市新聞

20/01/2020 11:37

《金石為開－黃威》貨幣寬鬆預期強烈，金價反覆靠穩

　　《金石為開》上周中美正式簽署了第一階段貿易協議，美國則參議院表決通過了美墨加自貿
協議。國際貿易局勢改善持續提升風險偏好，美股進一步上揚，刷新歷史高點。另外，由於英國
經濟數據不佳導致降息預期上升，歐元貨幣整體表現偏弱，美元指數延續反彈勢頭。黃金走勢受
到打壓，一度跌至１５３６附近。但金價亦受到寬鬆貨幣政策的預期支持，最終反彈至
１５５０美元上方附近，全周累計僅下跌０﹒３％。
　
　　中美談判終於上周取得階段性成果，雙方於１５日在白宮簽署了第一階段貿易協定，內容包
括中方的採購、市場開放、智慧財產權保護及防止匯率操縱等多方面。除早前透露的農產品外，
中方還承諾在未來兩年內增加採購能源及金融服務等產品，合計２０００億美金。另外，美國參
議院以８９對１０票的壓倒性優勢通過了美墨加貿易協定。儘管長遠來看貿易局勢的不確定性依
然存在，尤其是中美雙方會處於長期對抗局面，但中短線而言貿易摩擦得到明顯緩和，有助維持
市場的高風險偏好，限制金價上行。
　
　　不過近期黃金仍表現出較強的韌性。一方面，在美國經濟數據實則好壞參半，在這種情況下
美股仍不斷走高，投資者在追逐股市回報的同時也在進行避險準備。另一方面，對寬鬆貨幣政策
的預期給金價提供了支持。上周歐央行的會議紀要顯示決策者仍認為經濟存在大量風險，有理由
實施超寬鬆政策。而英國ＧＤＰ及消費者支出疲弱，央行發出降息的試探信號。全球貨幣環境有
進一步寬鬆的可能，令投資者仍偏向看漲黃金後市。
　
　　走勢上看，近日金價逐漸於１５５０美元附近企穩，進入橫盤整理狀態。日線ＭＡＣＤ即將
轉化為下跌動能柱，不過快線走勢較為平緩，雙線交纏的機會較高；而ＲＳＩ亦維持在６０上方
，反映空頭並未佔到優勢。在美股持續上漲的情況下，金價短期內出現突破的概率較低。不過黃
金於現水平的支持也較為穩固，ＣＦＴＣ投機性淨多頭持倉僅輕微下滑，ＥＴＦ持倉回升，投資
者並未因股市上漲而大舉入市減持黃金。建議投資者超短線區間操作，中線則可考慮候低建立多
倉。
　
　　本周重要數據不多，主要關注歐元區１月ＺＥＷ經濟景氣指數及歐美１月製造業ＰＭＩ初值
，另外留意美股業績。《六福金融分析師　黃威》

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