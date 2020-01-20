《陶冬天下－陶冬》市場尋求增槓桿，英倫探索降利率

《陶冬天下》中美兩國簽署第一階段貿易協定，主導了市場情緒，風險資產市場繼續增槓桿

和增風險權重浪潮，美股三大指數同創歷史新高，歐亞多數股市也有良好表現。星期五出爐的美

國消費者信心數據在高位趨穩和中國ＧＤＰ數據在低位元趨穩，均被投資者認作利好消息，流動

性驅動的資產價格上揚衝向新天地。游資眾多，美債、歐債均受到追捧，美國重啟２０年國債。

英國經濟數據欠佳，英債開始準備英格蘭銀行減息，英鎊匯率下挫。中東局勢趨於穩定，中國承

諾大量購買美國能源，布蘭特石油價格連續第二周下降。市場避險情緒消減，對黃金需求下降，

金價跟隨美元匯率作下幅波動。美國眾議院正式將彈劾條款移交參議院，特朗普的彈劾程式進入

下半場，不過市場對此幾乎沒有反應。土耳其和南非央行宣布降息。



中美兩國簽署階段性貿易協定，暫時消除了困擾全球市場的一大不確定性。在過去的兩個月

中，英國脫歐、美國債務上限和中美貿易談判三大主題先後出現了突破性進展，美伊關係一度出

現劍拔弩張的局面，但是隨後雙方迅速為緊張局勢降溫。正如筆者所言，２０２０年初全球經濟

僅僅略有改善，但是不確定因素卻有極大地改善，在流動性環境十分友善而不確定性明顯改善的

情況下，資金踩上了增槓桿、增風險權重的跳板，風險資產價格上漲。這種游資觸動的升勢估計

在不久的未來仍是市場的主旋律，只是要小心價格波動。從相對價格看，中國股市和歐洲銀行的

估值水平，明顯好過美國股市和科技股，新興市場資產也比較便宜。



上星期市場對英國政策利率的走勢，出現了一次重大的認知變化。期貨價格顯示市場對於

１月３０日貨幣政策委員會降息２５點所賦予的概率，兩天內從５％暴增到５０％。數據顯示英

國經濟在１１月出現了衰退，接下來一位政策制定者Ｇｅｒｔｊａｎ Ｖｌｉｅｇｈｅ直言需要

見到直接和顯著的數據改善，不然他會投票贊成降息。筆者認為這是英格蘭銀行發出的試探氣球

，測試市場的反應，除非本周的ＰＭＩ有３點以上的改善，不然英國的政策利率會在１月底被下

調２５點。其實１１月份的數據，反映的是當時英國採購經理對英國脫歐不確定性的擔憂，這種

情況隨著保守黨重奪議會多數席位而已經消失，ＢｏＥ看的是倒後鏡，是過去的鏡象。相信

ＢｏＥ對未來數日的數據極其敏感，的確短期降息有５０：５０的機會，但是那怕降息，也可能

只是一次性現象，之後利率未必繼續向下。



本周重要數據不多，市場焦點在中東局勢和美歐貿易糾紛。美國大型企業的業績，對股市後

市也可能有影響。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

