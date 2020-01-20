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即市新聞

20/01/2020 17:25

【本港樓市】房委員會通過２０２０╱２１年度機構計劃及財政預算

　　《經濟通通訊社２０日專訊》房委會於今日舉行的會議上通過２０２０╱２１年度的機構計
劃、２０１９╱２０年度的修訂預算及２０２０╱２１年度的建議預算，並備悉２０２１╱２２
至２０２３╱２４年度的財政預測。
　　房委會發言人表示，機構計劃是一個平台，讓房委會確定工作方向、集中力量及回應公營房
屋上的挑戰。在２０２０╱２１年度，房委會將繼續邀請政府提供合適土地興建公共租住房屋單
位和資助出售單位，以增加公營房屋單位的供應。因應２０１９年《施政報告》的房屋政策措施
，房委會會探討重建其工廠大廈作公營房屋發展的可行性；考慮積極部署，加快出售３９個租者
置其屋計劃屋邨約４﹒２萬個未售出單位；研究於今年推售多達１﹒２萬個居者有其屋計劃及綠
表置居計劃單位；以及考慮於今年進一步增加白表居屋第二市場計劃的配額。

＊現金和投資結餘料將降至３５０億元＊

　　根據現時的預測，房委會預計由於未來數年的公營房屋數量會增加，故相關建築開支和營運
開支會持續上升，但部分增加的開支會被資助出售單位銷售收入抵銷，以致現金和投資結餘預計
會由２０１９年４月初約４３０億元下降至２０２４年３月底約３５０億元。房委會預期仍會有
所需的資金，在預算和預測期內應付其經常開支及推行現時的公營房屋建設計劃及保養計劃。
　　發言人表示，政府已在財政儲備預留８２４億元（前「房屋儲備金」相同的數額）作公營房
屋發展及相關基建之用，充分顯示政府對發展公營房屋在財政資源的堅定承擔。（ｃｌ）

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