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20/01/2020 07:56

【企業盈警】鞍鋼股份（００３４７）料去年純利降近８０％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度純利約１６億元（人民幣．下同），按年下降約７９﹒８８％，每股
收益約０﹒１７元。
　　該集團指，純利下跌主因內地經濟增速放緩等，鋼材產品需求呈下降趨勢，鋼材價格低位運
行，但受需求影響，鐵礦石及煤炭價格同比上漲明顯，購銷雙重擠壓，鋼企利潤空間收窄，加上
對相關財務公司出具的到期未獲償付銀行承兌匯票計提信用減值損失約３﹒３８億元。（ｗｈ）

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