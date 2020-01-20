《經濟通通訊社２０日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度純利約１６億元（人民幣．下同），按年下降約７９﹒８８％，每股
收益約０﹒１７元。
該集團指，純利下跌主因內地經濟增速放緩等，鋼材產品需求呈下降趨勢，鋼材價格低位運
行，但受需求影響，鐵礦石及煤炭價格同比上漲明顯，購銷雙重擠壓，鋼企利潤空間收窄，加上
對相關財務公司出具的到期未獲償付銀行承兌匯票計提信用減值損失約３﹒３８億元。（ｗｈ）
20/01/2020 07:56
【企業盈警】鞍鋼股份（００３４７）料去年純利降近８０％
《經濟通通訊社２０日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度純利約１６億元（人民幣．下同），按年下降約７９﹒８８％，每股
收益約０﹒１７元。
該集團指，純利下跌主因內地經濟增速放緩等，鋼材產品需求呈下降趨勢，鋼材價格低位運
行，但受需求影響，鐵礦石及煤炭價格同比上漲明顯，購銷雙重擠壓，鋼企利潤空間收窄，加上
對相關財務公司出具的到期未獲償付銀行承兌匯票計提信用減值損失約３﹒３８億元。（ｗｈ）
|國際動態20/01/2020
「中東三寶」航空公司 續飛越兩伊
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】星展：多間虛擬銀行出現 本港金融科技蓄勢待發
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】Quantifeed：智能投資可提升回報率
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】彼易科技：傳統企業重視與初創合作 夥國泰拓市場
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】鄧淑明：智慧城市發展不應與個人私隱有衝突
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】第三屆金融科技大奬頒發61獎項 Quantifeed奪特別大獎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰