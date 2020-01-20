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即市新聞

20/01/2020 08:03

雲裳衣（１７０９）主要股東易手提０﹒５５元全購，申請今早復牌

　　《經濟通通訊社２０日專訊》雲裳衣（０１７０９）公布，主要股東、主席兼行政總裁張雷
以每股０﹒５５元出售３１﹒７６％股權予另一主要股東陳寧迪及一致行動人士，涉約１﹒９６
億元，令後者持股由約２７﹒４６％升至５９﹒２２％，按例提出強制性無條件現金要約，每股
作價０﹒５５元。
　　該集團於本月１３日停牌，已申請於今天上午９時恢復股份買賣。
　　該集團指出，每股作價較停牌收報０﹒６８元折讓約１９﹒１２％，但比去年３月底每股資
產淨值溢價約２﹒６２倍，而非執行董事李韌及另一股東譚劍釗已作不可撤回承諾，其分別所持
約９﹒０９％和３﹒７４％股權將不會接納要約，故若其他股東接納要約所涉代價約１﹒７３億
元。
　　陳寧迪擬維持該集團上市地位及足夠公眾持股量，留聘大部分高級管理層，並制定業務策略
包括可能在金融、供應鏈、零售及房地產範疇尋求新商機。目前他尚未就對該集團注入資產或業
務定下具體計劃。該集團指，陳寧迪於環球金融行業擁有逾２０年經驗，於２０１１年及
２０１２年創立德林證券及德林家族辦公室，於２０１５年２至８月曾任大中華金融（前稱大中
華實業）（００４３１）非執行董事，其後獲調任為行政總裁直至於２０１６年６月辭任為止。
（ｗｈ）

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