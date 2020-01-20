《日入而息》失業率三年高，港樓連續十年最難負擔，武漢肺炎擴散

《今天重點》﹡本港第四季失業率升至３﹒３％近三年新高，符合市場預期

﹡港樓連續十年最難負擔，不吃不喝２０﹒８年才能買樓

﹡政府明天起要求由武漢來港航班乘客填寫健康申報表；衛生署表示拒填健康

申報表最高可罰款５０００及判監半年

﹡外交部表示中方高度重視新型肺炎，與各方密切溝通應對



《即日市況》﹡憂慮武漢新型肺炎病情擴散，港股收跌２６０點報２８７９５點



《深滬股市》﹡科技股拉動大市，滬綜指收升０﹒６７％三千一前止步



《美元匯價》﹡美元暫未擺脫區間震盪行情；歐元最新報１﹒１０８６╱８７，日圓最新報

１１０﹒１８╱１９



《公司業績》﹡東阿阿膠料去年盈轉虧損約最多４﹒５９億人民幣

﹡東方大學城（０８０６７）城僱員人數增加，半年應佔溢利跌逾３％，不派

息

﹡萬達電影最多商譽減值５５億元，料今年或巨蝕４５億

﹡中海外宏洋（０００８１）料去年全年純利增不少於六成



《公司資訊》﹡ＧＨＷ ＩＮＴＬ（０９９３３）超購２０﹒７倍，一手中籤４０％

﹡Ｉｎｆｉｎｉｔｙ（０１４４２）超購逾９倍，一手中籤率１０％

﹡中關村科技（０１６０１）超購４﹒８倍，下限１﹒５２元定價

﹡ＳＤＭ（０８３６３）發行５００萬美元可換股票據，年利率８厘

﹡大新銀行（０２３５６）推出證券孖展服務及多項證券優惠

﹡中國金控（００８７５）、帝國集團（００７７６）今早宣布停牌

﹡北控醫療健康（０２３８９）與上海冠美簽訂合作協議，與新冠美建立長期

夥伴關係

﹡光宇（０１０４３）收購鎳電池產銷商２０％股權，代價６００萬元人民幣

﹡米技國際（０１７１５）組合營發展智能廚房用具業務

﹡佳明集團（０１２７１）擬斥１８８０萬收購廣西南寧物業

﹡迎宏控股（０８５１３）擬改名「官（酉云）控股」

﹡恆生「智多Ｋｉｄ理財戶口」提供６個月年利率２﹒１厘優惠

﹡恆泰裕（０８０８１）附屬接獲法院傳票，要求償還８５００萬元

﹡指尖悅動（０６８６０）擬罷免核數師羅兵咸永道，稱審計規劃進度嚴重延

誤

﹡朗華（０８０２６）售香港衛視網絡電視台６％股權，涉１５１０萬元

﹡泰山石化（０１１９２）兩艘不鏽鋼化學品船本月初下水

﹡普匯中金（００９９７）擔保消防警報系統工程公司貸款，獲近３２萬元總

費用

﹡渣打（０２８８８）有形股東權益回報達標成最大挑戰，嚴控成本續投資香

港；去年第四季經按保申請宗數按季升一倍；經絡按揭轉介與渣打香港合作

，推出「按揭快ＡＰＩ」

﹡華潤醫藥（０３３２０）子公司藥品擬中選國家藥品及聯盟地區藥品集中採

購；華潤醫藥附屬東

﹡雅各臣（０２６３３）斥７８０萬收購主要股東清水灣俱樂部會籍

﹡粵豐環保（０１３８１）獲遼寧營口垃圾焚燒發電廠項目特許經營權

﹡雋思（０１４１２）個人訂製服務商機大，拓自營網站攻桌遊產品

﹡龍皇集團（０８４９３）擬以２７８萬元出售上水「龍宴酒家」

﹡世紀集團（０２１１３）在港成立子公司探索更多商機

﹡國銀租賃（０１６０６）附屬去年已就８９架飛機達成相關交易

﹡中聯通（００７６２）上月４Ｇ用戶淨增１８﹒８萬戶

﹡張青松獲委任為農業銀行（０１２８８）副董事長及執行董事

﹡聯交所批評亞洲資源（００８９９）七名現任及前任董事違反上市規則

﹡曠逸國際（０１６８３）朱本宇因個人其他職務發展辭任公司首席財務官

﹡廣州基金國際（０１３６７）借款７５００萬元以償還公司貸款

﹡中金公司（０３９０８）獲外匯局同意試點開展結售匯業務

﹡康哲藥業（００８６７）與Ｚｙｄｕｓ就慢性腎病藥簽訂許可協議



《國企紅籌》﹡中石化（００３８６）去年油氣當量產量按年微升１﹒６４％

﹡中國中冶（０１６１８）附屬公司擬與五礦金通組成聯合體參與ＰＰＰ項目

﹡北大資源（００６１８）部分融資活動受到相關擔保方影響

﹡金茂酒店（０６１３９）全年累計入住率升至７８﹒３％

﹡中鐵建（０１１８６）附屬聯合體中標廊坊項目，涉資逾６２億元人民幣

﹡華電（０１０７１）去年累計發電量按年升約２％至２﹒１５億兆瓦時



《神州民企》﹡ＳＯＨＯ中國（００４１０）潘石屹密密註冊新公司，由境外公司控股

﹡劉熾平稱騰訊投資企業中逾７０家已上市，擬增大智慧零售等投資

﹡伊泰煤炭（０３９４８）去年第四季銷售收入按年減少１５％至８０﹒７５

億元人民幣



《中國要聞》﹡農業農村部韓長賦稱切實抓好生豬生產和非洲豬瘟防控

﹡工信部表示６Ｇ工作要腳踏實地，在探索階段；去年５Ｇ手機出貨量超

１３７７萬部；持續推動基礎電信企業加大投資建５Ｇ網絡；特斯拉國產化

降價，短期是壓力長期是機遇；集成電路投資過熱，企業要從投資轉運營；

工信部苗圩稱今年有信心確保工業經濟平穩運行；新能源汽車補貼退坡政策

有可能延緩；今年汽車產銷規模料維持在２５００萬輛

﹡上交所表示科創板股票與存托憑證暫不納入上證綜合指數

﹡應勇稱上海今年要新建５０個社區綜合養老服務中心；今年實現６％增長目

標要付出十分艱苦的努力；去年科創板有７０家企業成功上市融資逾８００

億；財政收支緊平衡要「有保有壓」；臨港新片區共簽約１６８個項目總投

資逾８００億

﹡白雲機場客流創下歷史新高，同比增長超９％

﹡新疆喀什伽師縣６﹒４級淺層地震，房屋倒塌有人傷

﹡國資委表示開展金融衍生業務要嚴守套期保值原則

﹡人行表示今年加快推進《商業銀行法》等重點立法；去年全年債券市場發行

規模同比漲３﹒１％

﹡新版養老金入市？官媒鼓勵官商齊推商業養老險業務

﹡上周全國共發行４８３９億人幣地方債破紀錄

﹡內地去年信用債違約規模同比增５％，非國企融資仍難

﹡１月一年期、５年期以上ＬＰＲ利率均持平

﹡人行２５００億逆回購利率持平，連續第五日放水；人行將開展今年第一期

ＣＢＳ操作，規模６０億元；分析指經濟短期下行壓力不大，ＬＰＲ持穩留

調控彈藥

﹡孟晚舟引渡聆訊周一展開，辯方警告引渡恐創危險先例；華為風險辯論升溫

，歐盟執委稱嚴格把關並不推遲５Ｇ

﹡中證監與五家機構達成行政和解，收和解金近７億人幣

﹡長征五號Ｂ遙一運載火箭通過評審，計劃上半年發射



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１２１１８﹒７１點



《其他消息》﹡劉江華稱若會議內容不合法，政府人員可以離席

﹡劉頴匡被改控涉嫌阻差辦公及違反不反對通知書條件

﹡駱惠寧稱支持港府建維護國家安全機制，強化執法力量

﹡陳茂波稱續採擴張性財政措施，必要時減退稅騰出資源

﹡入境處預計新年假期將有約有５９４萬人次進出香港

﹡破產管理署表示去年破產呈請８１５１宗，按年增８﹒９％

﹡機管局表示去年客運量按年減少４﹒２％，貨運量跌６﹒１％

﹡本港第四季失業率升至３﹒３％近三年新高，符合市場預期

﹡監警會表示首階段報告盡量涵蓋去年７月１日後事件

﹡房委員會通過２０２０╱２１年度機構計劃及財政預算

﹡【金融科技獎】１９間數碼港成員囊括２０獎，彰顯港金融科技地位

﹡報道指匯控或早知悉華為與伊朗關係，未有及時通報

﹡深股通額度全日用４２﹒２億元；滬股通額度全日用２２﹒７億元，陸股通

淨流入近４２億

﹡調查指逾半企業擬２０２２年或之前在大灣區擴展業務

﹡港樓連續十年最難負擔，不吃不喝２０﹒８年才能買樓

﹡農曆年前趕入市，十大屋苑連續兩個周末錄雙位數成交

﹡利嘉閣表示去年工商舖物業買賣登記跌穿５０００宗，創歷史新低

﹡投資基金公會表示ＴＶＣ及ＱＤＡＰ應各自有６萬扣稅額

﹡野村控股計劃在星港兩地招聘數十名私人銀行家

﹡報道指澳門酒店農曆新年預訂個別已爆滿

﹡調查發現５４％受訪者料需逾５００萬元支持退休生活

﹡方書益出任永明金融分銷總經理，本周四起生效



《武漢肺炎》﹡上海加強對可疑病例篩查，暫未通報發現疑似武漢肺炎

﹡北京對確診病患的４４名密切接觸者實施醫學觀察

﹡印媒表示深圳印裔教師疑確診，或成首名非中國籍患者

﹡武漢實施出境管控，多項交通設施加強體溫檢測工作

﹡俄羅斯專家正研發可快速檢測新型冠狀病毒的試劑

﹡南韓確診首宗新型冠狀病毒肺炎病例，女患者曾到武漢

﹡浙江通報５例曾赴武漢並發熱病例，患者病情穩定

﹡新型冠狀病毒肺炎防疫響警報，口罩概念Ａ股全線爆發

﹡衛健委建新型冠狀病毒肺炎疫情「日報告零報告」制度

﹡應勇稱上海一旦發生確診病例將及時向社會公布

﹡外交部表示中方高度重視新型肺炎，與各方密切溝通應對

﹡政府明天起要求由武漢來港航班乘客填寫健康申報表；衛生署表示拒填健康

申報表最高可罰款５０００及判監半年

﹡台灣新增一宗嚴重特殊傳染性肺炎，一歲男童隔離治療

﹡公立醫院再收７名符呈報準則病人

（ｚｚ）

