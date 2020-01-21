【新股掛牌】ＧＨＷ首掛收報０﹒３５元，低招股價逾三成一

《經濟通通訊社２１日專訊》ＧＨＷ ＩＮＴＬ（０９９３３）今日首掛，收報０﹒３５元

，較招股價０﹒５１元低出３１﹒３７％。每手４０００股，不計手續費每手蝕６４０元。

盤中早段最高見０﹒４７５元，但仍低招股價６﹒８６％，其後持續回落，收於全日最低位

，全日成交約１億股，涉資４１６９萬元。

該股香港公開發售部分合共發售２５００萬股，錄得超額認購約２０﹒７倍。一手中籤率

４０％，認購１５手穩奪１手。（ｎｓ）

