《經濟通通訊社２１日專訊》ＧＨＷ ＩＮＴＬ（０９９３３）今日首掛，收報０﹒３５元
，較招股價０﹒５１元低出３１﹒３７％。每手４０００股，不計手續費每手蝕６４０元。
盤中早段最高見０﹒４７５元，但仍低招股價６﹒８６％，其後持續回落，收於全日最低位
，全日成交約１億股，涉資４１６９萬元。
該股香港公開發售部分合共發售２５００萬股，錄得超額認購約２０﹒７倍。一手中籤率
４０％，認購１５手穩奪１手。（ｎｓ）
21/01/2020 16:13
【新股掛牌】ＧＨＷ首掛收報０﹒３５元，低招股價逾三成一
《經濟通通訊社２１日專訊》ＧＨＷ ＩＮＴＬ（０９９３３）今日首掛，收報０﹒３５元
，較招股價０﹒５１元低出３１﹒３７％。每手４０００股，不計手續費每手蝕６４０元。
盤中早段最高見０﹒４７５元，但仍低招股價６﹒８６％，其後持續回落，收於全日最低位
，全日成交約１億股，涉資４１６９萬元。
該股香港公開發售部分合共發售２５００萬股，錄得超額認購約２０﹒７倍。一手中籤率
４０％，認購１５手穩奪１手。（ｎｓ）
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