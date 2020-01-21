【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２１日專訊》藍籌股開展業績公布期，恆隆地產（００１０１）今日中午公

布截至去年底止年度業績，期內少賺２４％，惟末期息派５９仙增加１﹒７％。恆隆地產５月５

日除息，５月７日截止過戶，５月２０日派發。該股早市跌３﹒６７％，報１８﹒３８元。

上市公司每當派息、送紅股或權證等，以至供股集資等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶

日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應

加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３

供股價８０仙

再生醫學（０８１５８） 一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３

供股價２０仙

國泰君安國際

（０１７８８） 三供一， ３０╱１ ３╱２－７╱２ ４╱３

供股價１﹒４５元

五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３

供股價２０仙

安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －

安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３

供股價１０仙

中富資源（００２７４） 二十合一 １１╱２ － －

蒙古能源（００２７６） 十合一 １１╱２ － －

合一投資（００９１３） 十合一 １２╱２ － －

旭光高新（０００６７） 四十合一 １７╱２ － －

冠華國際（００５３９） 一供二， １９╱２ ２１╱２－２７╱２ ２４╱３

供股價２７仙

領智金融（０８１６３） 一供四， １９╱２ ２１╱２－２７╱２ ２４╱３

供股價１１仙

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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金沙中國（０１９２８） 第二次中期息９９仙 ３╱２

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