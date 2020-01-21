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即市新聞

21/01/2020 09:05

《專家之言－黃文傑》美股今年強勢未必持續，但下行風險著實不高

　　《專家之言》美中兩國在有驚無險情況下簽署了首階段的貿易協議，當中細節亦沒有大出市
場預料之外，當中最帶有懸念的中國將會購買多少美國農產品也沒有走樣。根據協議，中國承諾
在２０２０年及２０２１年兩年時間裏大量進口美國商品與服務，總額高達２０００億美元，其
中近四分一，即約５００億美元為農產品，另還包括能源、製造業產品等。關稅方面，除了
１２００億美元的中國商品被調低一半至７﹒５％以外，其餘則沒有改變。暫時看來，市場對此
已感到十分滿意，且看，年初至今美股已是連番破頂。

＊市場資金充裕轉往風險資產＊
　
　　那今年的表現將會如何？不少人擔心，會否再出現有如２０１７年大升後，２０１８年大跌
的情況。筆者認為，這個可能性並不高，２０１８年的大跌，主因是當年全球正處於量化緊縮的
環境。這個情況自２０１９年中後開始改變，各央行已展開寬鬆貨幣政策，歐洲央行更是重啟量
寬，聯儲局的資產負債表亦再見擴張。在流動性變得相對充足的情況下，各國債息被人為地壓下
，無疑迫使投資者把資金轉往風險資產中。

＊投資者今年不需要完全避險＊

　　筆者試以歷史資料回測，去年標普５００指數升逾２８％，強勢畢露。以標普５００指數升
逾２５％為條件，並從年底開始持貨一年，結果是，自過去４０年來，標指全年升幅達２５％或
以上年份，翌年其平均回報將會縮減至９﹒９６％，但仍是維持正數。初步看來，似乎美股大升
後的一年，潛在回報會明顯縮減。不過，深入點看，雖然潛在回報縮減了，但並不代表要全面看
淡，過去４０年來，只出現過９次的入貨條件，其中能獲利的高達７次，機率高逾７７％，而當
中最大的跌幅，也只有９﹒７３％。因此，暫時看來，在美股大升翌年，即使強勢未必能持續，
但下行的風險著實不高。純以數據分析，似乎今年美股仍有一定的優勢所在。筆者總結一下，美
股出現大跌的可能性並不太高，樂觀的看，或會出現升三級跌兩級的慢牛情況，悲觀的，則可能
會出現跌幅不大的整固。但總體而言，今年看來並不是投資者需要完全避險的一年。
　　當然，回測只以美股大升為前提實在過於簡單，其結論只宜作參考，政經環境瞬息萬變，第
二階段貿易協議仍是遙遙無期，基本因素隨時可變，筆者還是建議投資者追逐風險無不可，但投
資多個不同資產分散風險還是需要做的。
《高富金融集團投資研究部　黃文傑》

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