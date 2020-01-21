港股開市後即跌幅擴大至近５００點直逼２８３００，穿十天廿天線

《經濟通通訊社２１日專訊》穆迪將香港主權評級下調，加上武漢肺炎疫情在內地急速擴散

，港股低開３４６點後幅擴大，最多跌４９０點報２８３０５，最新報２８３２９，跌４６５點

或跌１﹒６２％，穿十天線（２８６９４點）及廿天線（２８４４３點），主板成交

８７﹒０１億元。國企指數報１１１７９，跌１﹒３４％或跌１５１點。

即月期指新報２８３６１，跌３３４點，高水３１點。即月國指期貨報１１１７９，跌

１１９點，低水１點 。

上證綜合指數報３０７９，跌１５點或跌０﹒５１％，成交２６５﹒５５億元人民幣。深證

成分指數報１１０７７，跌３８點或跌０﹒３５％，成交３９０﹒１６億元人民幣。

本地地產股明顯受壓，恆隆地產（００１０１）將於今午公布業績，現價跌３﹒９８％，報

１８﹒３２０元；成交約１４萬股，涉資２６６萬元。九龍倉置業（０１９９７）跌

３﹒１２％，報４６﹒５５０元。

其他重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７５％，報５９﹒５元；中移動

（００９４１）跌０﹒９５％，報６８元；騰訊（００７００）跌１﹒７７％，報３８９元；

友邦（０１２９９）跌２﹒８３％，報８２﹒３５元；建行（００９３９）跌１﹒５％，報

６﹒５５元。（ｅｃ）

