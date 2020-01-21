港股開市後即跌幅擴大至近５００點直逼２８３００，穿十天廿天線

《經濟通通訊社２１日專訊》穆迪將香港主權評級下調，加上武漢肺炎疫情在內地急速擴散
，港股低開３４６點後幅擴大，最多跌４９０點報２８３０５，最新報２８３２９，跌４６５點
或跌１﹒６２％，穿十天線（２８６９４點）及廿天線（２８４４３點），主板成交
８７﹒０１億元。國企指數報１１１７９，跌１﹒３４％或跌１５１點。
即月期指新報２８３６１，跌３３４點，高水３１點。即月國指期貨報１１１７９，跌
１１９點，低水１點 。
上證綜合指數報３０７９，跌１５點或跌０﹒５１％，成交２６５﹒５５億元人民幣。深證
成分指數報１１０７７，跌３８點或跌０﹒３５％，成交３９０﹒１６億元人民幣。
本地地產股明顯受壓，恆隆地產（００１０１）將於今午公布業績，現價跌３﹒９８％，報
１８﹒３２０元；成交約１４萬股，涉資２６６萬元。九龍倉置業（０１９９７）跌
３﹒１２％，報４６﹒５５０元。
其他重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７５％，報５９﹒５元；中移動
（００９４１）跌０﹒９５％，報６８元；騰訊（００７００）跌１﹒７７％，報３８９元；
友邦（０１２９９）跌２﹒８３％，報８２﹒３５元；建行（００９３９）跌１﹒５％，報
６﹒５５元。（ｅｃ）