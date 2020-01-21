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即市新聞

21/01/2020 11:44

內地肺炎疫情擴散，港股挫逾６００點穿２８２００

　　《經濟通通訊社２１日專訊》穆迪將香港主權評級下調，加上武漢肺炎疫情在內地急速擴散
，港股今早低開３４６點報２８４４９。內地公布疫情數據，武漢共有１５名醫護人員確診為新
型冠狀病毒感染的肺炎病例，另有１名為疑似病例。另外，國家衛健委高級別專家組組長、國家
呼吸系統疾病臨床研究專家鍾南山表示，新型冠狀病毒是肯定人傳人。市場憂慮疫情影響市道，
港股跌勢未止，現時恆指跌６１０點或跌２﹒１２％，報２８１８５點，主板成交
６２８﹒８７億元。國企指數報１１０８３，跌２４８點或跌２﹒１９％。
　　內地Ａ股同挫，上證綜合指數報３０６３點，跌３２點或跌１﹒０４％，成交１７８８﹒９
８億元人民幣。深證成份指數報１１０１０點，跌１０５點或跌０﹒９５％，成交２５３５﹒６
２億元人民幣。

　　表列十大跌幅恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國人壽（０２６２８）　　　２１﹒１５元　　　跌４﹒７３％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１４﹒１６元　　　跌４﹒５８％
　　恆隆地產（００１０１）　　　１８﹒４２元　　　跌３﹒４６％
　　九置　　（０１９９７）　　　４６﹒４５元　　　跌３﹒３３％
　　友邦保險（０１２９９）　　　８１﹒９０元　　　跌３﹒３６％

　　銀河娛樂（０００２７）　　　５６﹒９５元　　　跌３﹒２３％
　　碧桂園　（０２００７）　　　１１﹒４２元　　　跌３﹒２２％
　　萬洲國際（００２８８）　　　　８﹒３４元　　　跌３﹒１４％
　　中國聯通（００７６２）　　　　７﹒１６元　　　跌２﹒７２％
　　中國平安（０２３１８）　　　９５﹒９０元　　　跌２﹒７９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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