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即市新聞

21/01/2020 17:05

《盤後部署》內地肺炎疫情冀受控制，港股暫２５０天線見支持

　　《經濟通通訊社２１日專訊》武漢新型肺炎傳來更多感染個案，除了武漢市衞健委公布有
１５名醫務人員確診，另再增１死亡病例，疫情截止周日（１９日）已累計有４人死於新型肺炎
。加上香港遭穆迪下降評級，拖累大市低開３４６點報２８４４９，即穿十天線（約
２８６６２點），其後恆指反覆向下，再穿廿天線（約２８４２７），一度急挫８１５點
２７９８０。最終，恆指以接近全日最低位收報２７９８５點，跌８１０點或跌２﹒８１％，失
守二萬八。主板成交１３２８﹒４０億元增１５％。國指報１０９７０點，跌３６１點或跌
３﹒１９％。
　　內地Ａ股同受挫，上證綜合指數報３０５２點，跌４３點或跌１﹒４１％，成交
２８６２﹒６８億元人民幣。深證成份指數報１０９５３點，跌１６２點或跌１﹒４６％，成交
４０４２﹒５８億元人民幣。

＊日本經濟增長或加快，圓匯上升＊

　　日本央行宣布，維持短期利率目標在負０﹒１厘不變，承諾維持１０年期公債收益率在近零
水平。受惠當地政府財政刺激計劃提振，央行上調對４月起財政年度的ＧＤＰ增長預測至
０﹒９％，而去年１０月時的預測為０﹒７％。日圓受消息刺激而走強，美元兌美元今日一度跌
穿１１０，低見１０９﹒８７。
　　聯合國貿易和發展會議（ＵＮＣＴＡＤ）發表報告指，去年全球外商直接投資（ＦＤＩ）按
年減少１﹒４２％，其中，流入香港的投資幾近減半至５５０億美元；流入英國的外商直接投資
減少６％至約６１０億美元；流入歐盟的投資下降１５％至３０５０億美元；而流入美國的投資
則維持於２５１０億美元。報告預期，隨着中美貿易緊張局勢放緩，今年外商直接投資將小幅增
加，不過地緣政治的不確定因素仍限制其增長。

＊金價向上金股未跟升，部署吸納＊

　　內地肺炎疫情加劇，感染個案有增無減，為主導今日大市走勢的因素。不過，投資者或不需
太過悲觀，有見武漢市已對進出人員加強管控及清潔，短期或能有效抑制感染人數增加，暫時
２５０天線（２７６９４點）料見支持。
　　投資者現時可關注防守性較高的金股，由於黃金價格周一曾觸及逾一周高位，不過金股並沒
有相對的提升，而且金股有避險作用，因此可趁機吸納。（ｎｓ，ｊｔ）

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