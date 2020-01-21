《經濟通通訊社２１日專訊》華為首席財務官孟晚舟案周一（２０日）於溫哥華法院開審，
其辯護律師表示，孟晚舟不應被遣送至美國，因為指控罪名不符合加拿大引渡法律原則，違反雙
重犯罪規定。
孟晚舟身穿黑色波點連衣裙出庭，身邊有一名翻譯陪同，來自全球約１５０間媒體在場報道
。辯護律師強調，欺詐指控只是表象，實質指控是違反伊朗制裁規定，但由於加拿大沒有實施類
似的制裁，故指控並不適用，又直言欺詐指控只是個幌子。
目前預計審理孟晚舟案需時四日，但最終裁決可能需要於數月後。（ａｌ）
21/01/2020 08:29
【華為風波】孟晚舟案於溫哥華首日開庭，指美國的指控只是幌子
《經濟通通訊社２１日專訊》華為首席財務官孟晚舟案周一（２０日）於溫哥華法院開審，
其辯護律師表示，孟晚舟不應被遣送至美國，因為指控罪名不符合加拿大引渡法律原則，違反雙
重犯罪規定。
孟晚舟身穿黑色波點連衣裙出庭，身邊有一名翻譯陪同，來自全球約１５０間媒體在場報道
。辯護律師強調，欺詐指控只是表象，實質指控是違反伊朗制裁規定，但由於加拿大沒有實施類
似的制裁，故指控並不適用，又直言欺詐指控只是個幌子。
目前預計審理孟晚舟案需時四日，但最終裁決可能需要於數月後。（ａｌ）
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