【華為風波】孟晚舟案於溫哥華首日開庭，指美國的指控只是幌子

《經濟通通訊社２１日專訊》華為首席財務官孟晚舟案周一（２０日）於溫哥華法院開審，

其辯護律師表示，孟晚舟不應被遣送至美國，因為指控罪名不符合加拿大引渡法律原則，違反雙

重犯罪規定。

孟晚舟身穿黑色波點連衣裙出庭，身邊有一名翻譯陪同，來自全球約１５０間媒體在場報道

。辯護律師強調，欺詐指控只是表象，實質指控是違反伊朗制裁規定，但由於加拿大沒有實施類

似的制裁，故指控並不適用，又直言欺詐指控只是個幌子。

目前預計審理孟晚舟案需時四日，但最終裁決可能需要於數月後。（ａｌ）

