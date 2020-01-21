【國際要聞】聯合國貿易和發展會議報告：全球外國直接投資跌１％

《經濟通通訊社２１日專訊》聯合國貿易和發展會議周一（２０日）發表報告，由於香港出

現大規模撤資，以及英國脫歐存在不確定性，導致流入英國資金減少，上年外國直接投資略跌１

％至為１﹒３９萬億美元。

報告指由於中美貿易緊張局勢緩和，外國直接投資可能在今年出輕微增長，但地緣政治不確

定性、貿易保護主義正削弱預期。

報告又稱，上年流入香港的投資減少至５５０億美元，約４８０億美元資金撤走。英國受英

脫歐的不確定性困擾，上年流入投資減少約６％至約６１０億美元。（ａｌ）

