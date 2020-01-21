【國際要聞】傳美法就數碼服務稅達成休戰協議

《經濟通通訊社２１日專訊》據彭博社引述法國外交官消息稱，法國總統馬克龍、美國總統

特朗普已就數碼服務稅問題達成休戰協議，或不會向對方徵收懲罰性關稅。

馬克龍在社交媒體表示，與特朗普在數碼服務稅問題上有很好的交談，會共同努力達成良好

協議，避免關稅升級。

美國白宮方面回應指，兩領導人一致認為成功完成數碼服務稅的磋商非常重要，二人亦已探

討其他問題。（ａｌ）

