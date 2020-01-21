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21/01/2020 13:41

【國際要聞】達沃斯論壇舉辦方普華永道：逾半總裁料經濟增長放緩

　　《經濟通通訊社２１日專訊》達沃斯世界經濟論壇舉辦在即，其舉辦方普華永道（ＰｗＣ）
周一（２０日）公布調查顯示，逾半行政總裁預期今年全球經濟增長放緩。
　　報告顯示，５３％總裁預測全球經濟增長下滑，創２０１２年以來最悲觀，而上年僅得
２９％總裁認為經濟轉弱。
　　另外，僅２７％總裁對公司未來一年的增長非常有信心，創下２００９年以來最低，而上年
數據高達３５％。
　　普華永道據調查結果預測，今年全球經濟增長可能放緩至２﹒４％。（ａｌ）

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