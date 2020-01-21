《談國論企－黎偉成》貸款去年緩增因投資升級提質

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款，於２０１９年全年的同比增

長遠不及２０１８年，無疑在若干程度受到美對華單方所掀貿戰逾年半之困，更重要的是中國堅

持以「穩中有進」作為經濟政策的主基調，使工商業的高新技術投資，不若過去勞工密集式的資

金沉重需求。中央「以創新驅動和改革開放為兩個輪子」，全面提高經濟整體競爭力，和美貿戰

壓力漸緩，相信信貸活動會更為活躍。



＊企業中長期貸款需求有改善有良性啟示＊



來自中國人民銀行的最新資料顯示，人民幣貸款於２０１９年１２月份淨增達１﹒１４萬億

元（見表一）同比增長５﹒６％，使全年即１－１２月份累計淨增１６﹒８１萬億元增４％，相

對於２０１８年分別增長８４﹒８％與１９﹒５１％，表面確有不如之概，因（甲）美國單方對

輸入的中國商品加徵關稅措施，不斷升級，確使相當部分以對美出口的企業的資本投資有所減少

，以應對經營和回報所面對壓力或衝擊，是為信貸需求減弱其中因由。此為可以預計之現實。

但更重要的是（乙）中國政府積極主動支持工商、服務企業強化高技術和優質設備的發展、

投資，加上５Ｇ進入商用化的新紀元，故產業、行業以至企業，都加強資本密集Ｃａｐｉｔａｌ

ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ的投資，使國內的勞工密集Ｌａｂｏｒ ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ活動不斷減弱

，故不用如昔的每每大廠房、重設備、多勞工等需求，尤其是製造工業以Ａ１機械人為主的先進

技術和設備生產，也就不用太大的信貸融資。

此說可印證於：高技術製造業投資於２０１９年全年同比飆升１７﹒７％，反映出高技術工

業增加值快速增長衍生佳效，而（２）高技術服務業的投資同比增長１６﹒５％。由是金融機構

人民幣貸款中之（一）非金融機構企業及其他部門（簡稱企業，下同）的信貸，於２０１９年全

年累計９﹒４５萬億元（見表三，下同）的同比增長１３﹒８％，相對於２０１８年８﹒３１萬

億元的２３﹒８４％升幅低１０個百分點，便可見一斑矣。

需要指出者，為（Ｉ）企業貸款仍保持雙位數的增長，主要受到（ｉ）短期貸款１﹒５２萬

億元，同比飆升２﹒１倍所致，此數於２０１８年全年４，０８２億元則減６９﹒４％，顯然受

到（ＩＩ）票據融資１﹒８４萬億元同比減少２﹒７％而非上年由淨減轉淨增１﹒８９萬億元之

困。相信此與全國規棤以上工業企業實現總利潤於２０１９年１－１１月減２﹒１％所致，使相

關企業在年底前的短期資金需求較為殷切，要注意的是１１月份同比增５﹒４％而非１０月份減

９﹒９％。

更重要的當然是（ＩＩＩ）企業的中長期貸款於去年全年淨增的５﹒５８萬億元，雖同比減

少０﹒４％，相對２０１８年所減的１２﹒２５％要低得多，是之為企業家（ｉ）淡看經營和回

報前景者，有明顯的縮減，尤其是（ｉｉ）此亦是在高技術和設備資本密集投資所拉動，非勞工

密集投資之使然，當然是有十分良性的啟示也。



＊住戶買樓及網上購物需求轉殷亦佳＊



至於（二）住戶貸款，於２０１９年全年累計淨增之７﹒４３萬億元同比增長１％，較

２０１８年的３﹒２２％升幅少增２﹒２２個百分點，亦非可憂慮之況，因：（Ａ）短期貸款

１﹒９８萬億元同比減少１７﹒９％，較２０１８年增３１﹒７％，似有「明顯倒退」，但此為

網上購物活躍衍生的效應。全國網上零售業，保持相當快速的擴展步伐，於２０１９年全年額度

達１０﹒６３２４萬億元，同比增長１６﹒５％，其中網上實物零售額８﹒５２３９萬億元的升

幅更為１９﹒５％，於社會消費零售總額佔比達２０﹒７％，較２０１８年之數提升２﹒３個百

分點。相信網上零售會成為零售業的一個十分重要的推動力量。

（Ｂ）住戶的中長期貸款於２０１９年淨增的累計額度５﹒４５萬億元，同比增１０﹒１％

，而２０１８年則減少１８﹒２％，這在很大程度與購買商品用住房有關。

（三）銀行業的同業市場：（１）銀行間人民幣市場以拆借、現券和債券回購方式交易於

２０１９年成交額１，１８５﹒０１萬億元，日均４﹒７４萬億元同比增１７﹒９％；和

（ｉｉ）同業市場拆借息率２﹒０９％，同比及環比分別回落０﹒２個百分點及０﹒４８個百分

點，亦顯銀行同業的資金情況尚穩。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新貸款變化



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１２月２０１９ １﹒１４萬 －５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１１月２０１９ １﹒３９萬 －１１﹒２０ １５﹒６０萬 ３﹒９０

１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

９月２０１９ １﹒６９萬 ＋２２﹒３０ １３﹒６２萬 ３﹒７０

８月２０１９ １﹒２１萬 －５﹒４７ １１﹒９３萬 １﹒７０

７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

３月２０１９ １﹒６９萬 ５１﹒９４ ５﹒８１萬 １９﹒５５

２月２０１９ ８８５８ ５﹒５４ ４﹒１１萬 ９﹒８９

１月２０１９ ３﹒２３萬 １１﹒４０ ３﹒２３萬 １１﹒４０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

１２月２０１４ ６９７３ ９﹒７８萬 １０﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）



２０１９年 ２０１８年

（萬） （％） （萬） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

四季度 ３﹒１９ －２﹒５０ ４﹒３８ ２９﹒２４

三季度 ３﹒９６ －９﹒６０ ４﹒１７ １１﹒４９

二季度 ３﹒８６ －７﹒５０ ４﹒８６ ０﹒８２

一季度 ５﹒８１ ＋１９﹒５５ １３﹒１４ １７﹒７４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０１９年全年 ２０１８年全年

（萬） （％） （萬） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

住戶貸款 增７﹒４３ ＋１﹒００ 增７﹒３６ ＋３﹒２２

短期－－ 增１﹒９８ －１７﹒９０ 增２﹒４１ ＋３１﹒７０

中長期－－ 增５﹒４５ ＋１０﹒１０ 增４﹒９５ －１８﹒２０

非金融機企業及其他部門 增９﹒４５ ＋１３﹒８０ 增８﹒３１ ＋２３﹒８４

短期－－ 增１﹒５２ ＋２﹒１倍 增０﹒５０ －６９﹒４０

中長期－－ 增５﹒５８ －０﹒４０ 增５﹒６０ －１２﹒２５

票據融資－－ 增１﹒８４ －２﹒７０ 增１﹒８９ －

非銀行業金融機構 減０﹒０９ － 增０﹒４４ －

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

