《中資異動》專家指武漢肺炎肯定人傳人，東航再跌逾４％失百天線

《經濟通通訊社２１日專訊》東方航空（００６７０）現價跌４﹒４７％，報３﹒８５元創

三個月低，失百天線（３﹒９９５元），連跌五日累挫１２﹒１％；成交約５５５萬股，涉

資２１５３萬元。

Ａ股（滬：６００１１５）現價５﹒２７元人民幣，跌２﹒０４％，成交１﹒４１億元人民

幣，涉及２６６５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５４﹒８１％。

中國國航（００７５３）現價跌３﹒７３％，報６﹒９７，盤中最低見６﹒９１元創近兩個

月低，連趺五日累挫１３﹒０９％；成交約１２７８萬股，涉資８９０４萬元。

Ａ股（滬：６０１１１１）現價８﹒６５元人民幣，跌１﹒９３％，成交２﹒８９億元人民

幣，涉及３３３４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４０﹒３６％。

中國國家衛生健康委員會成立高級別專家組應對武漢新型肺炎疫情，專家組組長鍾南山表示

肯定有人傳人。他估計，春節期間染病人數會增加，要防止出現超級傳播者，提醒近期應盡量避

免前往武漢。

現時，恆生指數報２８２９４，跌５０１點或跌１﹒７４％，主板成交２５９﹒５７億元。

國企指數報１１１４３，跌１８７點或跌１﹒６６％。

上證綜合指數報３０６６，跌２８點或跌０﹒９３％，成交８４７﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１１０１９，跌９６點或跌０﹒８６％，成交１２２９﹒２３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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中國國航（００７５３） ６﹒９７元 跌３﹒７３％

東方航空（００６７０） ３﹒８５元 跌４﹒４７％

南方航空（０１０５５） ４﹒８７元 跌３﹒９４％

首都機場（００６９４） ６﹒６９元 跌０﹒８９％

國泰航空（００２９３） １０﹒５８元 跌２﹒２２％

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（ｎｓ）

